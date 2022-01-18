Суд дозволив міжнародний розшук обвинуваченого у справі катівні "Ізоляція" Бражникова, який втік до Франції, - Асєєв

Про це Асєєв написав у Facebook.



"Задоволено клопотання прокурора про затримання обвинуваченого з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу та задоволено клопотання прокурора про міжнародний розшук обвинуваченого", - написав Асєєв.



Журналіст повідомив, що під час засідання колегія суддів відмовила у задоволенні клопотання про відвід прокурора. Також було відмовлено у задоволенні клопотання сторони захисту про відеоконференцію обвинуваченого Бражникова з судом із Франції.



"Судовий розгляд зупинено. Строк дії ухвали про дозвіл на затримання - до 01.05.22", - повідомив Асєєв.



Нагадаємо, у березні 2020 року Станіслав Асєєв назвав імена тих, хто допомагав терористам катувати полонених та повернувся до України під час обміну полоненими. Один із них - Євген Бражников.

26 листопада 2021 року адвокат Бражникова Віталій Гончаров заявив, що його клієнт виїхав із України.