Суд ЄС підтримав вимогу Польщі та обмежив роботу газопроводу-продовження "Північного потоку" в Німеччині
Європейський суд постановив, що "Газпром" не може транспортувати більш ніж 50% об'єму можливого об'єму газу через трубопровід Opal
Про це розповідає "Радіо Свобода".
Суд Євросоюзу відхилив апеляцію ФРН та підтримав польську вимогу обмежити на 50 % потужність газопроводу Opal – продовження "Північного потоку" по Німеччині до чеського кордону.
Суд на підставі принципу енергетичної солідарності вирішив, що судова ухвала від вересня 2019 року за позовом Варшави було обґрунтованою.
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У "Північного потоку" два сухопутних продовження по Німеччині – Nel у Нідерланди і Opal у Чехію. Opal підпорядковується третьому енергопакету ЄС, згідно з яким російський "Газпром" може претендувати тільки на половину потужності газопроводу.
У 2016 році Єврокомісія дозволила "Газпрому" брати участь в аукціонах ще на 30 % потужності. Рішення оскаржила Польща. У 2019 рік позов був задоволений. Німеччина подала апеляцію.
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