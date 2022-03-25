Суд Італії звільнив з-під варти українського режисера Лавренчука, - Денісова
Італійський суд звільнив українського режисера Євгена Лавренчука та визнав сфабрикованими звинувачення проти нього з боку РФ
Про це заявила обсудсман Людмила Денісова.
"Громадянина України Євгена Лавренчука незаконно, затриманого у Неаполі в грудні 2021 року за запитом путінської Росії про його екстрадицію, звільнено!" - повідомила вона.
Суд Неаполя виніс остаточне рішення щодо звільнення українця й визнав звинувачення проти нього з боку РФ сфабрикованими, а мотиви переслідування – політичними.
Рішення стало результом ііційованого омбудсманом звернення Нацполіції до Інтерполу щодо зловживання Росією відомостями в його інформаційній системі.
"За результатами цього звернення відомості щодо громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Національного центрального бюро Інтерполу в Російській Федерації були видалені через їх невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру. У свою чергу суд Неаполя поставив крапку у цьому процесі та звільнив Євгена Лавринчука", - зауважила Людмила Денісова.
Омбудсман подякувала міністру юстиціі Італії Марті Катарі, голові Національної поліції України Ігорю Клименку, консульській службі України в Італіі, що завдяки спільним Євгена Лавренчука вдалося звільнити.
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