Суд Італії звільнив з-під варти українського режисера Лавренчука, - Денісова

Про це заявила обсудсман Людмила Денісова.



"Громадянина України Євгена Лавренчука незаконно, затриманого у Неаполі в грудні 2021 року за запитом путінської Росії про його екстрадицію, звільнено!" - повідомила вона.



Суд Неаполя виніс остаточне рішення щодо звільнення українця й визнав звинувачення проти нього з боку РФ сфабрикованими, а мотиви переслідування – політичними.



Рішення стало результом ііційованого омбудсманом звернення Нацполіції до Інтерполу щодо зловживання Росією відомостями в його інформаційній системі.



"За результатами цього звернення відомості щодо громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Національного центрального бюро Інтерполу в Російській Федерації були видалені через їх невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру. У свою чергу суд Неаполя поставив крапку у цьому процесі та звільнив Євгена Лавринчука", - зауважила Людмила Денісова.



Омбудсман подякувала міністру юстиціі Італії Марті Катарі, голові Національної поліції України Ігорю Клименку, консульській службі України в Італіі, що завдяки спільним Євгена Лавренчука вдалося звільнити.

Нагадаємо, що 3 січня Італія утримувала українського режисера Лавренчука в СІЗО за запитом РФ.

Згодом, його заарештували на період розгляду екстрадиційного запиту РФ, МЗС України тримає справу на контролі.

10 січня в Україні почали збирати підписи на підтримку затриманого Лавренчука.

21 січня Євгена Лавренчука перевели під домашній арешт.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb