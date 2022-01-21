Затриманий в Італії на запит РФ: українського режисера Євгена Лавренчука перевели під домашній арешт

Про це повідомила його мати у Facebook.



"Євгена відпустили під домашній арешт! Вчора пізно вночі ми змогли з ним коротко поспілкуватися - він у бадьорому настрої, стан здоров'я нормальний, просить передати вам всім величезну подяку за підтримку", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що це стало можливим завдяки ефективній роботі адвокатів, МЗС, консульства України. Також вона висловлює подяку людям за листи та акції на підтримку та за активність української діаспори, ЗМІ, всіх учасників групи та однодумців.



"Але це лише перший крок у нашій боротьбі за звільнення Жені. Не зупиняємось, пам'ятаємо про страшну загрозу, яка нависла над ним. Робимо все можливе для його повного звільнення та повернення в Україну!", - пише Ірина Лавренчук.

Нагадаємо, що 3 січня Італія утримувала українського режисера Лавренчука в СІЗО за запитом РФ.

Згодом, його заарештували на період розгляду екстрадиційного запиту РФ, МЗС України тримає справу на контролі.

10 січня в Україні почали збирати підписи на підтримку затриманого Лавренчука.

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