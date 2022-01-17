Суд над Порошенком може бути помстою Коломойського, - журналістка Соколовська

Про це вона сказала в ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко".



"Давайте візьмемо ретроспективу, при Порошенку націоналізували ПриватБанк, після цього раптом Зеленський став кандидувати в президенти, а до того, він навіть не потикався в політику. Зараз Зеленський випадково опинився в одному готелі з Коломойським в Буковелі. Зараз ця справа набирає таких обертів, що виникає питання: "Посадять Порошенка за грати чи ні?", - сказала журналістка.



На її думку, це пов'язано з Коломойським.



"Він може мститися, він вміє мститися, він вміє вичікувати, щоб помститися. Зараз в Печерському суді ми можемо наочно бачити, як відбуваються такі помсти. Ця ситуація є негативною для України", - заявила Соколавська.



Вона додала, що деолігархізація українська є лише на папері.



"Жодний олігарх від неї не постраждав. Якщо ми згадаємо історію з арештом майна Порошенка, де адвокати говорили, що у Порошенка немає своєї власності, а є тільки спільна з Мариною Порошенко, яка є депутаткою Київради. Як вони намагаються заарештувати майно Порошенка не зацепивши майно Марини. На це суд відповів. 5 та Прямий канал - вони вже піврокує у власності трудових колективів, вони теж в списках на арешт майна. Хоча, я дуже перепрошую, це власність трудових колективів. Як можна його арештовувати? Вони взяли декларацію Порошенка і намагаються чинити свій суд", - підсумувала Соколовська.

Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.

П'ятий президент Петро Порошенко назвав олігарха Ігоря Коломойського замовником справи проти нього. Причиною він вважає націоналізацію ПриватБанку. Президента Володимира Зеленського Порошенко назвав "архітектором" справи про держзраду.

17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.