Суд над Порошенком може бути помстою Коломойського, - журналістка Соколовська
Журналістка Яніна Соколовська вважає, що до справи проти Петра Порошенка дотичний олігарх Ігор Коломойський
Про це вона сказала в ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко".
"Давайте візьмемо ретроспективу, при Порошенку націоналізували ПриватБанк, після цього раптом Зеленський став кандидувати в президенти, а до того, він навіть не потикався в політику. Зараз Зеленський випадково опинився в одному готелі з Коломойським в Буковелі. Зараз ця справа набирає таких обертів, що виникає питання: "Посадять Порошенка за грати чи ні?", - сказала журналістка.
На її думку, це пов'язано з Коломойським.
"Він може мститися, він вміє мститися, він вміє вичікувати, щоб помститися. Зараз в Печерському суді ми можемо наочно бачити, як відбуваються такі помсти. Ця ситуація є негативною для України", - заявила Соколавська.
Вона додала, що деолігархізація українська є лише на папері.
"Жодний олігарх від неї не постраждав. Якщо ми згадаємо історію з арештом майна Порошенка, де адвокати говорили, що у Порошенка немає своєї власності, а є тільки спільна з Мариною Порошенко, яка є депутаткою Київради. Як вони намагаються заарештувати майно Порошенка не зацепивши майно Марини. На це суд відповів. 5 та Прямий канал - вони вже піврокує у власності трудових колективів, вони теж в списках на арешт майна. Хоча, я дуже перепрошую, це власність трудових колективів. Як можна його арештовувати? Вони взяли декларацію Порошенка і намагаються чинити свій суд", - підсумувала Соколовська.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.
- П'ятий президент Петро Порошенко назвав олігарха Ігоря Коломойського замовником справи проти нього. Причиною він вважає націоналізацію ПриватБанку. Президента Володимира Зеленського Порошенко назвав "архітектором" справи про держзраду.
- 17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.
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