Суд наклав арешт на 100% акцій заводу "Більшовик": ДБР розслідує можливе зловживання під час приватизації

Про це передає пресслужба ДБР.



"Наразі слідчі ДБР встановлюють усі обставини незаконного відчуження вказаного заводу з державної власності за заниженою вартістю. Це завдало економічних збитків державним інтересам", - йдеться в повідомленні.

Експертизою встановлено, що звіт про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу, не відповідає вимогам законодавства. Це могло негативно вплинути на достовірність такої оцінки.

Зазначається, що 11 січня 2022 року слідчий суддя, за клопотанням сторони обвинувачення, наклав арешт на 100 % статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу з метою збереження вказаного речового доказу.

Досудове розслідування триває.

Кримінальне провадження розпочато з частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.



Довідка: Перший київський машинобудівний завод (до 2018 року - завод "Більшовик") - машинобудівне підприємство у Києві. Заснований 1882 року.