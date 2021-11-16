Суд обрав Тупицькому запобіжний захід у вигляді застави в 45 тис. грн
Подільський суд Києва обрав запобіжний захід ексголові Конституційного суду України Олександру Тупицькому у вигляді застави у розмірі 45 тис. грн
Відповідне рішення схвалили на засіданні суду.
Суд розглядав справу Тупицького про надання завідомо неправдивих свідчень і підкуп свідка. Так, судді установили Тупицькому заставу у розмірі 45 тис. грн та зобов'язали утриматися від спілкування з низкою свідків у справі.
Крім цього, суд відмовив слідству у покладенні на Тупицького обов'язків здати закордонний паспорт і носити електронний браслет. Також суд не заборонив йому відвідувати будівлю КС.
У пресслужбі суду зазначили, що під час підготовчого судового засідання клопотання прокурора про обрання Тупицькому запобіжного заходу було задоволено частково. Суд призначив розгляд справи на 1 грудня 2021 року.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у грудні 2020 року видав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду України.
- Слідчі Державного бюро розслідувань 19 січня оголосили підозру ексочільнику Конституційного суду України Тупицькому за ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).
- 16 липня Тупицькому оголосили про підозру у втручанні в систему Держказначейства.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.3
Купівля 26.3Продаж 26.55
-
EUR
Купівля 29.86Продаж 30.27
- Актуальне
- Важливе