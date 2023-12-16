Суд оштрафував колишнього адвоката Трампа Джуліані на понад $148 млн
Суд присяжних у Вашингтоні зобов’язав колишнього адвоката Трампа, Руді Джуліані, виплатити понад $148 мільйонів двом працівницям виборчої комісії за безпідставні заяви про фальсифікацію виборів 2020 року
Про це повідомляє в п’ятницю The Hill.
"Впродовж чотирьох днів цивільного процесу вісім мешканців Вашингтона (членів журі – ред.) вислухали жахливі свідчення працівниць виборчої комісії Рубі Фрімен і Шей Мосс, які розповіли, як їхні життя перевернулися з ніг на голову, коли вони стикнулися з потоком расистських і насильницьких погроз після заяв (Джуліані – ред.)",- зазначається у повідомленні.
Джуліані було визнано відповідальним у цій справі кілька місяців тому, і журі зібралося лише для того, щоби вирішити, скільки він повинен виплатити як компенсацію. Перед початком обговорень потерпілі, які є матір’ю і донькою, запросили суму близько $47 мільйона. Через десять годин нарад журі зобов’язало Джуліані виплатити виборчим працівницям $148,7 мільйона.
Кожна з жінок отримає від $16 до $17 мільйонів за наклеп від Джуліані та по $20 мільйонів за емоційний стрес. Крім того, мати й донька матимуть додаткові $75 мільйонів у вигляді штрафу, стягненого з ексадвоката Трампа.
Як повідомлялося, після виборів 2020 року Джуліані очолив провальну судову кампанію експрезидента Трампа, спрямовану на скасування результаті перегонів, що визначили перемогу Джо Байдена. Під час пресконференції і законодавчих слухань, а також в інтерв’ю ЗМІ Джуліані називав Фрімен та Мосс шахрайками у виборчій системі США.
- 17 листопада суддя штату Колорадо постановила, що колишній президент Дональд Трамп "брав участь у заколоті" 6 січня 2021 року, але відхилила спробу викреслити його з виборчих бюлетенів на праймеріз 2024 року.
- 1 грудня згідно з рішенням федерального апеляційного суду у Вашингтоні колишній президент США Дональд Трамп не має імунітету від відповідальності за цивільними позовами, пов'язаними з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.
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