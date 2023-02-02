Суд переніс розгляд справи Костянтина Жеваго на 16 березня

Про це повідомила кореспондентка "Еспресо" у Франції за підсумками судового засідання.

Нове засідання відбудеться 16-го березня. Раніше французьке міністерство юстиції та Слідча палата запросили додаткові документи від української сторони, які наразі не надійшли.

Костянтин Жеваго заявив, що повністю довіряє європейській системі правосуддя та переконаний, що рішення буде справедливим.

Нагадаємо, ДБР звинувачує Костянтина Жеваго у розтраті чужих коштів. За висновками слідчих, у 2007-2014 роках банк "Фінанси і Кредит" виступив поручителем по кількох кредитах перед іноземними банками. Фірми, які ці кредити отримали, регулярно їх обслуговували, і у банків не було жодних претензій. Але у 2015 році НБУ несподівано для всіх увів у "Фінанси і Кредит" тимчасову адміністрацію. Через це іноземні банки перестрахувалися і примусово списали кошти з банку "Фінанси і Кредит" як поручителя.

У цьому списанні коштів ДБР звинуватило Костянтина Жеваго, як бенефіціарного власника банку "Фінанси і Кредит". Юристи зазначають, що списання коштів відбулось вже після введення Нацбанком тимчасової адміністрації. В той час призначений акціонерами менеджмент банку був відсторонений від управління банком, тоді як сам Жеваго не був посадовою особою. Тому відповідати за списані з банку кошти мають ті, хто в той час управляв банком і мав тому запобігти, а це Фонд гарантування вкладів та призначена ним тимчасова адміністрація.

5 січня в одному із судів Франції розглядалося клопотання Офісу генпрокурора та ДБР у справі українського підприємця, політика і мецената Костянтина Жеваго. Суд постановив призначити докладний розгляд подання на 19 січня та зняв із Жеваго всі обмеження після внесення застави. Згодом на прохання французького прокурора судові засідання переносилися ще двічі.