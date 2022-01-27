Суд Польщі відмовив у екстрадиції засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta до Білорусі

Про це повідомляє Радіо Свобода.



Суддя мотивував своє рішення тим, що незалежне правосуддя у Білорусі відсутнє, відтак запит білоруської влади на екстрадицію журналіста є актом політичного переслідування.



"По-перше, не можна когось видати органам правосуддя, якщо система правосуддя взагалі не існує. Не можна видати країні, яка, фактично, не є державою", – сказав суддя.



Він додав, що ані Польща, ані інші країни ЄС не визнають результатів останніх президентських виборів в Білорусі.



Зазначається, що ця країна вимагає видати цілком невинуватого громадянина лише тому, що він має інші погляди, ніж "диктатор-психопат, якого не визнає жодна цивілізована країна".



Суддя також уточнив, що запит на екстрадицію був направлений не судом, а прокуратурою. За його словами, це є "практикою сталінських часів" і суперечить "будь-яким базовим стандартам правової демократичної країни".

Нагадаємо, що запит про екстрадицію Путила був надісланий до Польщі у листопаді 2020 року. В Білорусі його звинувачують за понад 10-ма статтями Кримінального кодексу. Зокрема, у Мінську йому інкримінують організацію заколоту з метою захоплення влади, підбурювання до ненависницьких дій та організацію масових заворушень.

Крім того, Телеграм-канал Nexta є одним з найбільш популярних білоруських опозиційних ресурсів, який у Білорусі визнано екстремістським. Путило отримав у Польщі міжнародний захист.