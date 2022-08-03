Суд постановив негайно поновити Писанка на посаді командира Запорізького військового госпіталю
Запорізький адміністративний суд схвалив позов Віктора Писанка про визнання протиправним звільнення його з посади командира військового госпіталю
Про це повідомляє "Суспільне".
Засідання у Запорізькому адміністративному суді відбулося 2 серпня. Суд ухвалив вирок негайно поновити Віктора Писанка на посаді, але без задоволення матеріального відшкодування.
"Треба дочекатися офіційного документа. Але я задоволений. Вперше за багато днів я розумію, що правосуддя працює", — сказав Віктор Писанко.
У коментарі для журналістів представник відповідача в суді від Командування Медичних сил ЗСУ повідомив про наміри подавати апеляцію.
- 5 квітня Оксана Корчинська, волонтерка, розповіла, що наказом командувача Медичних сил Збройних сил України Тетяни Остащенко звільнено з посади керівника Запорізького військового госпіталю підполковника медичної служби ЗСУ Віктора Писанка, і це звільнення ніяк не мотивують.
- Працівники Запорізького військового госпіталю, волонтери і пацієнти виступили проти звільнення головлікаря медзакладу Писанка.
- Майор, заступник командира 71-го військового мобільного госпіталю Дмитро Пилипець вважає, що звільнення Віктора Писанка з посади керівника Запорізького військового госпіталю є саботажем і диверсією з боку командування Медичних сил Збройних сил України під час війни з Росією
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