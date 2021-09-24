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Головна Суспільство Суд прийняв позов Тупицького про скасування конкурсу на суддів КСУ

Суд прийняв позов Тупицького про скасування конкурсу на суддів КСУ

24 вересня, 2021 п'ятниця
17:18
Суспільство Олександр Тупицький

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом до Офісу президента та комісії для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України за квотою президента

Про це повідомила пресслужба суду.

Позивачі - екссудді КСУ Олександр Тупицький та Олександр Касмінін, треті особи - президент Володимир Зеленський та Конституційний Суд.

Серед вимог позову – визнати протиправним та скасувати рішення про оголошення щодо початку конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді КСУ за квотою президента.

Позивачі також оскаржують дії щодо розміщення вказаного оголошення на сайті ОПУ та просять суд зобов’язати комісію відкликати це оголошення.

  • Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про конкурс для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду за квотою президента.
  • Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов двох суддів Олександра Тупицького та Олександра Касмініна до Офісу президента та конкурсної комісії, яка відбирає кандидатів на посаду судді КСУ.

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КСУ
конкурс
Олександр Тупицький
ОАСК
Офіс президента
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