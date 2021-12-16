Суд Ростова видалив із сайту вирок з інформацією про присутність російських військ на Донбасі

Про це повідомляє РБК.

Із сайту суду видалено матеріали про справу, у якій було вказано, що обвинувачений постачав продовольство російським військовим, які знаходились на бойовому чергуванні в ОРДЛО.



Зараз текст вироку можна прочитати лише у вебархіві кешованої копії сайту.

Агентство передає, що пресслужба суду стверджує, що на сайті розмістили "знеособлений вирок" з показаннями одного з підсудних, а у самому тексті не йдеться про постачання продовольства військовим частинам РФ, які дислокуються на території ОРДЛО.



Нагадаємо, російський суд вперше офіційно визнав, що війська РФ воюють проти України на території Донецької та Луганської областей. У матеріалах вказано, що обвинувачений постачав продовольство російським військовим, які знаходились на бойовому чергуванні в ОРДЛО.

Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав "якоюсь помилкою" матеріали російського суду.

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