Суд Ростова видалив із сайту вирок з інформацією про присутність російських військ на Донбасі
Кіровський районний суд Ростова-на-Дону видалив текст вироку, у якому було вказано, що Збройні сили РФ перебувають на території ОРДЛО
Про це повідомляє РБК.
Із сайту суду видалено матеріали про справу, у якій було вказано, що обвинувачений постачав продовольство російським військовим, які знаходились на бойовому чергуванні в ОРДЛО.
Зараз текст вироку можна прочитати лише у вебархіві кешованої копії сайту.
Агентство передає, що пресслужба суду стверджує, що на сайті розмістили "знеособлений вирок" з показаннями одного з підсудних, а у самому тексті не йдеться про постачання продовольства військовим частинам РФ, які дислокуються на території ОРДЛО.
- Нагадаємо, російський суд вперше офіційно визнав, що війська РФ воюють проти України на території Донецької та Луганської областей. У матеріалах вказано, що обвинувачений постачав продовольство російським військовим, які знаходились на бойовому чергуванні в ОРДЛО.
- Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав "якоюсь помилкою" матеріали російського суду.
- Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що визнання російським судом наявності військ РФ на Донбасі нівелює основний аргумент Москви про "внутрішньоукраїнський" конфлікт.
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