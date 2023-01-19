Суд у Франції переніс розгляд справи Костянтина Жеваго

Про це повідомив кореспондент "Еспресо" за підсумками судового засідання.

Таке рішення суддя ухвалив на прохання французької прокуратури, яка вивчає обґрунтованість клопотання українських правоохоронних органів про екстрадицію Жеваго в Україну.

Сам підприємець заявив, що вірить у неупереджений і справедливий розгляд його справи. Адвокат Костянтина Жеваго Каталіна Де Ла Сота, коментуючи сьогоднішнє рішення, заявила, що суд міста Шамбері діятиме виключно за законом, абстрагуючись від політичного контексту.

Нагадаємо, що ДБР звинувачує Костянтина Жеваго у розтраті чужих коштів. За висновками слідчих, у 2007-2014 роках банк "Фінанси і Кредит" виступив поручителем по кількох кредитах перед іноземними банками. Фірми, які ці кредити отримали, регулярно їх обслуговували, і у банків не було жодних претензій. Але у 2015 році НБУ несподівано для всіх увів у "Фінанси і Кредит" тимчасову адміністрацію. Через це іноземні банки перестрахувалися і примусово списали кошти з банку "Фінанси і Кредит" як поручителя.

У цьому списанні коштів ДБР звинуватило Костянтина Жеваго, як бенефіціарного власника банку "Фінанси і Кредит"

Юристи зазначають, що списання коштів відбулось вже після введення Нацбанком тимчасової адміністрації. В той час призначений акціонерами менеджмент банку був відсторонений від управління банком, тоді як сам Жеваго не був посадовою особою. Тому відповідати за списані з банку кошти мають ті, хто в той час управляв банком і мав тому запобігти, а це Фонд гарантування вкладів та призначена ним тимчасова адміністрація.

5 січня в одному із судів Франції розглядалося клопотання Офісу генпрокурора та ДБР про екстрадицію в Україну відомого українського підприємця, політика і мецената Костянтина Жеваго. Суд постановив призначити докладний розгляд подання на 19 січня та зняв із Жеваго всі обмеження після внесення застави