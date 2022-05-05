Суд в Іспанії повинен розглянути запит про екстрадицію Шарія в Україну, - адвокат Полозов

У лютому 2021 року СБУ оголосила Анатолія Шарія в державний розшук.

25 березня 2022 року активісти знайшли Анатолія Шарія в Іспанії.

В Іспанії 4 травня поліція затримала проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді



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Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо""Що стосується Анатолія Шарія, то очевидно, що він був арештований за запитом Офісу Генерального прокурора України. Далі місцеві судові органи в Іспанії повинні розглянути запит про його екстрадицію в Україну. Спочатку такий запит розглядає суд першої інстанції, зокрема окружний, або міський суд. Потім, можливо, буде розгляд апеляції", - розповів Полозов.Полозов додав, що після апеляції кінцеве рішення щодо екстрадиції Анатолія Шарія буде приймати міністр юстиції Іспанії, або міністр МВС."Після розгляду апеляції рішення про екстрадицію Шарія буде приймати міністр юстиції, або міністр МВС Іспанії. Все залежить від того, яке в Іспанії законодавство. І в мене немає жодних сумнівів, що українська прокуратура зможе надати докази причетності Шарія до вчинення злочинів проти України. Після екстрадиції Шарія до України він буде взятий під варту. В Україні на Шарія чекає продовження розслідування, а далі судовий процес по звинуваченню в державній зраді, яку він неодноразово здійснив", - додав Полозов.