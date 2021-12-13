"Суд" в окупованому Криму продовжив на три місяці арешт журналіста Єсипенка

Про це повідомляє видання “Ґрати”.

"Арешт Владислава Єсипенка залишається чинним і продовжується на три місяці - до 18 березня. Наступне засідання відбудеться 21 грудня", - йдеться у повідомленні.

Окупанти затримали Єсипенка 10 березня і звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою.



Видання зазначає, що під час судового засідання 13 грудня намагалися провести судовий експеримент, щоб перевірити, чи може граната в підсумку поміститися в бардачку автомобіля Єсипенка, де її нібито виявили.

"Сьогодні представили речові докази - гранату з підсумком і волосінь. Адвокат Омельченка приніс кишеню бардачка, в яку нібито мають поміщатися граната з підсумком. Ми ледь помістили гранату в підсумок - він навіть не закривався. А якщо туди ще вставити підривник, то граната повністю не поміститься у підсумку. Довжина гранати набагато більша, ніж глибина кишені бардачка чи ширина. Вона би просто не закрилася під кермом автомобіля Єсипенка", - розповів адвокат Дмитро Дінзе.

Як передає видання, під час засідання "прокурор" подав клопотання про зміну обвинувального висновку "з виготовлення вибухового пристрою на переробку".

Також "прокурор" попросив продовження арешту для Єсипенка. Адвокат Тарас Омельченко висловив протест, адже усіх свідків у справі уже допитали, тому Єсипенко не зможе вплинути на їхні показання, перебуваючи на волі, та наголосив, що всі докази вже зібрані.

Адвокат Дінзе наголосив, що підзахисний "не є соціально небезпечним злочинцем", та підкреслив, що журналісту потрібна медична допомога.

Однак, "суд" продовжив Єсипенку арешт. Адвокати заявили, що мають намір оскаржити рішення.

Слідство поки не закрите через клопотання адвоката Омельченка про залучення свідчень дружини Єсипенка, але загалом процес підійшов до стадії дебатів.

Нагадаємо, окупанти затримали кореспондента Радіо Свобода Владислава Єсипенка 10 березня 2021 року. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою.

12 березня Єсипенка помістили під варту. 1 квітня так званий Київський районний суд Сімферополя продовжив його арешт до 11 липня.

До затриманого журналіста протягом 27 днів не допускали адвокатів. Пізніше він повідомив про тортури з боку російських спецслужб.

6 липня окупаційний "суд" в Сімферополі продовжив на пів року арешт незаконно утримуваного громадянина України журналіста Владислава Єсипенка.

16 липня Єсипенку оголосили обвинувальний висновок, йому загрожує до 18 років ув'язнення.



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