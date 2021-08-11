Суд визнав заяви нардепа Лероса про брата Єрмака недостовірною інформацією
Київський апеляційний суд розглянув позов Дениса Єрмака проти народного депутата Гео Лероса та скасував рішення Печерського райсуду і задовольнив вимоги позивача
Про це повідомили виданню Інтерфакс-Україна у суді.
"Суд визнав недостовірною інформацію і такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Єрмака, поширену на сторінці Лероса у Fаcebook, а саме: "Відео докази, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт з РФ), ну і, звісно, заробіток на державі", - зазначили у суді.
Там додають, що суд зобов'язав Лероса спростувати інформацію щодо Єрмака шляхом розміщення у Fаcebook тексту такого змісту: "Поширена мною інформація про те, що Денис Єрмак на замовлення або з інших причин виконує корупційні діяння щодо "продажу" державних посад є недостовірною і не відповідає дійсності".
- Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос в суботу, 29 березня 2020 року, виклав у вільний доступ відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака - Денис Єрмак - обговорює питання призначення на різні державні посади.
- Андрій Єрмак 29 березня заявив, що подає заяви до СБУ та ДБР через відео, розповсюджене народним депутатом від "Слуги народу" Гео Леросом.
- Згодом Лерос оприлюднив нові відео розмов брата глави Офісу президента Андрія Єрмака.
- ДБР відкрило кримінальне провадження на Гео Лероса за поданням голови ОПУ Єрмака.
- Брат Єрмака підтвердив свою особу на записах.
- У середу, 1 квітня, до народного депутата від "Слуги народу" Гео Лероса приїхали співробітники Служби безпеки України.
- 2 квітня народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував нові записи, на яких брати Єрмаки нібито сприяли призначенню в керівництво Енергоатому Володимира Купчака за хабар.
- Дмитро Штанько і Сергій Шумський, які на записах, опублікованих Леросом, разом з братом очільника Офіса президента Андрія Єрмака Денисом проводили співбесіди кандидатів на держпосади, написали заяви в НАБУ.
- Адвокат Масі Наєм заявив, що перекваліфікація справи плівок Єрмака у шахрайство свідчить про те, що поліція буде розслідувати виключно факт записів, а брат очільника Офісу президента буде свідком.
- Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального злочину родичем посадовця Офісу президента України Дениса Єрмака.
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