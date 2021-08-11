Суд визнав заяви нардепа Лероса про брата Єрмака недостовірною інформацією

Про це повідомили виданню Інтерфакс-Україна у суді.

"Суд визнав недостовірною інформацію і такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Єрмака, поширену на сторінці Лероса у Fаcebook, а саме: "Відео докази, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт з РФ), ну і, звісно, заробіток на державі", - зазначили у суді.

Там додають, що суд зобов'язав Лероса спростувати інформацію щодо Єрмака шляхом розміщення у Fаcebook тексту такого змісту: "Поширена мною інформація про те, що Денис Єрмак на замовлення або з інших причин виконує корупційні діяння щодо "продажу" державних посад є недостовірною і не відповідає дійсності".