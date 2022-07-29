Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Подільський районний суд Києва обрав відносно колишнього голови Конституційного Суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Цією ж ухвалою суду звернуто у дохід держави суму застави, раніше застосованої відносно обвинуваченого", – йдеться у повідомленні.

ДБР пояснило, що таке рішення дає змогу обвинуваченню звернутися до суду щодо повернення Тупицького в Україну з-за кордону.

"Це дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії", - зазначає ДБР.

Також у Бюро нагадали, що за матеріалами ДБР щодо місцеперебування ексголови КСУ, 27 травня його було оголошено в міжнародний розшук.

28 грудня Офіс генпрокурора скерував президенту України Володимиру Зеленському клопотання про відсторонення Олександра Тупицького з посади голови Конституційного Суду терміном на два місяці.

24 березня у Відні побачили та сфотографували відстороненого голову Конституційного Суду Олександра Тупицького.

27 травня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що колишній голова Конституційного Суду Олександр Тупицький мав узяти участь у поверненні в "легітимне поле" експрезидента України Віктора Януковича.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb