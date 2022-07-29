Суд заочно арештував ексголову КСУ Тупицького, тепер можна організувати його екстрадицію з Австрії, - ДБР
Подільський районний суд Києва призначив ексголові Конституційного суду України Олександру Тупицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
"Подільський районний суд Києва обрав відносно колишнього голови Конституційного Суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Цією ж ухвалою суду звернуто у дохід держави суму застави, раніше застосованої відносно обвинуваченого", – йдеться у повідомленні.
ДБР пояснило, що таке рішення дає змогу обвинуваченню звернутися до суду щодо повернення Тупицького в Україну з-за кордону.
"Це дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії", - зазначає ДБР.
Також у Бюро нагадали, що за матеріалами ДБР щодо місцеперебування ексголови КСУ, 27 травня його було оголошено в міжнародний розшук.
- 28 грудня Офіс генпрокурора скерував президенту України Володимиру Зеленському клопотання про відсторонення Олександра Тупицького з посади голови Конституційного Суду терміном на два місяці.
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- 27 травня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що колишній голова Конституційного Суду Олександр Тупицький мав узяти участь у поверненні в "легітимне поле" експрезидента України Віктора Януковича.
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