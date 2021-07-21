Суд зупинив депортацію білоруського анархіста Боленкова з України
Шостий апеляційний суд задовольнив скаргу білоруського активіста Олексія Боленкова на рішення СБУ щодо депортації з України
Про це повідомляє ZMINA.
“Справа була під великим тиском, на людей нападали, але ніхто не злякався. Те, що зі мною поруч весь час були правозахисники, відчуття, що я можу боротися не на одиниці, додавало мені сил”, – сказав Боленков.
СБУ звинувачує його у тому, що він є прихильником анархістської ідеології та належить до угруповань “Революційна дія” та “La Revolte”, які “підбурюють до повалення державної влади”.
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Спецслужба ткож звинувачувала активіста в тому, що він організовував в Україні акції, під час яких “критикував українських правоохоронців”, а також “відкрито пропагував силовий метод зміни влади в Білорусі”.
- Співробітники Нацполіції і Служби безпеки України обшукали квартиру білоруського анархіста Олексія Боленкова в Києві і попередили його про примусове видворення з території України
- Боленков оскаржив рішення про депортацію.
- Шевченківський районний суд Києва 22 червня відмовив у задоволенні скарги адвокатів активіста.
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