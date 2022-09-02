Судно з українським зерном, що сіло на мілину в Босфорі, відбуксували до берегів Стамбула, рух протокою відновлено
Суховантаж з українським зерном відбуксували до берегів Стамбулу та відновили рух Босфорською протокою
Про це повідомляє Reuters із посиланням на турецьку державну телерадіокомпанію TRT Haber.
Зазначають, що операція з буксування судна Lady Zehma, яке перевозило 3 тис. тонн кукурудзи, розпочалася о 21:10 за Гринвічем. Уже о 23:30 судно кинуло якір у районі південної стоянки Босфору. Судноплавні дані показали, що в п'ятницю вранці Lady Zehma було недалеко від узбережжя Стамбула, у Мармуровому морі. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Рух протокою відновлено.
- Учора, 1 вересня, суховантаж Lady Zehma сів на мілину і заблокував рух у протоці Босфор поблизу берегів Стамбула. Він прямував з України до Італії.
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