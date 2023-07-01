Сумарний залп - до 8 "калібрів": у ніч на 1 липня РФ вивела в Чорне море ракетоносій
У ніч з 30 червня на 1 липня російські терористи вивели у Чорне море надводний ракетоносій
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"У Чорному морі присутній 1 надводний ракетоносій із спорядженням до 8 "калібрів". Впродовж ночі ситуація може змінитись: дослухайтесь сигналів повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою", - пише ОК.
Водночас стратегічна і тактична ворожа авіація не активна. Також немає інформації про пуск "шахедів".
- Унаслідок обстрілу школи в Покровському районі Донеччини, 30 червня, двоє людей загинули та шестеро - поранені. Розпочато розслідування.
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