Сумарний залп - до 8 "калібрів": у ніч на 1 липня РФ вивела в Чорне море ракетоносій

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"У Чорному морі присутній 1 надводний ракетоносій із спорядженням до 8 "калібрів". Впродовж ночі ситуація може змінитись: дослухайтесь сигналів повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою", - пише ОК.

Водночас стратегічна і тактична ворожа авіація не активна. Також немає інформації про пуск "шахедів".