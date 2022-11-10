Сунак і Зеленський обговорили ситуацію на Херсонщині та подальшу допомогу Україні

Про це йдеться в інтернет-представництві прем'єра Британії.

Зазначається, що в ході телефонної розмови лідери погодилися, що варто бути обачними щодо Херсона до тих пір, доки над містом не буде піднято український прапор.

"Будь-яке виведення російських військ з окупованого Херсона продемонструє значний прогрес ЗСУ та посилить слабкість військового наступу Росії, але буде правильним продовжувати виявляти обережність доти, доки над містом не буде піднято український прапор", - йдеться у повідомленні.

Ріші Сунак також підтвердив, що Великобританія продовжить надавати військову допомогу Україні, зокрема ще 1000 ракет класу "земля-повітря" та понад 25 000 комплектів для екстремальних холодів для ЗСУ.

Прем'єр-міністр підтвердив подальшу непохитну військову, економічну та політичну підтримку Великобританії. Глави держав домовились про подальшу співпрацю між країнами.

Своєю чергою президент Зеленський розповів, як військова підтримка Великої Британії захищає життєво важливу енергетичну інфраструктуру та допомагає українським військам просуватися вперед на полі бою.

Напередодні зустрічі G20 наступного тижня лідери обговорили важливість подальшої скоординованої міжнародної підтримки України. Вони погодилися, що Росія має бути притягнута до відповідальності за свої дії та не повинна блокувати життєво важливі канали постачання українського зерна та добрив на світові ринки.

Раніше вже стало відомо, що Велика Британія додатково надасть Україні приблизно 1000 ракет "земля-повітря", щоб допомогти боротися з російською загрозою українській інфраструктурі.

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