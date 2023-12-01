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Сунак під час конференції ООН COP28 заявив, що Британія виділить $2 млрд на боротьбу зі зміною клімату

1 грудня, 2023 п'ятниця
17:31
Світ Ріші Сунак

У п'ятницю, 1 грудня, на кліматичному саміті ООН прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв виділити 2 мільярди доларів і зіткнувся з критиками, які звинувачують його в підриві позицій країни після того, як він скоротив заходи, спрямовані на досягнення нульового рівня викидів парникових газів

Про це повідомляє Reuters.

Сунак, перебуваючи в Дубаї на конференції ООН з питань зміни клімату COP28, намагався відновити репутацію Британії як лідера у боротьбі зі зміною клімату, заявивши, що його країна не тільки має одну з найамбітніших цілей щодо скорочення викидів, але й все ще перебуває на шляху до її досягнення.

Повторюючи "прагматичний" підхід Британії до зміни клімату, який полягає у балансуванні між занепокоєнням виборців та обіцянками щодо скорочення викидів, Сунак також оголосив про інвестиції у розмірі до 11 мільярдів фунтів стерлінгів у морську вітрову електростанцію Dogger Bank в країні.

"З усіма змінами, які я вніс раніше, ми все ще на шляху до досягнення всіх тих цілей щодо викидів, які я щойно поставив", - заявив Сунак.

На запитання, чи висловлював хтось із лідерів занепокоєння з приводу його рішення відкласти заборону на продаж нових бензинових автомобілів, полегшити перехід на теплові помпи та видати нові ліцензії на буріння в Північному морі, він відповів: "Серцем чую, що ні. поклавши руку на серце - на 100% ні".

"Жоден лідер, з яким я сьогодні говорив, не говорив про це. Знаєте чому? Тому що більшість їхніх цілей менш амбітні, ніж у Великобританії", - сказав він.

Оскільки консерватори, які перебувають при владі, значно відстають від опозиційної Лейбористської партії в опитуваннях перед виборами, що відбудуться наступного року, команда Сунака вважає, що виборці підтримають заходи щодо боротьби зі зміною клімату лише тоді, коли вони будуть доступними за вартістю.

"Перехід до нульових викидів повинен зробити нас усіх безпечнішими та заможнішими. Він повинен приносити користь, а не обтяжувати звичайні сім'ї. Великобританія є лідером у прийнятті прагматичних, довгострокових рішень у себе вдома", - сказав він у своїй попередній заяві.

  • 27 листопада стало відомо, що Об'єднані Арабські Емірати планували використати свою роль господаря кліматичних переговорів ООН як можливість укласти нафтогазові угоди.
екологія
клімат
Велика Британiя
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