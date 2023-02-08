Про це сказав британський прем’єр-міністр Ріші Сунак під час спільної пресконференції з президентом України Зеленським сьогодні, 8 лютого, в Дорсеті.

"Ми прискорюємо доставку нашого обладнання й обладнання наших союзників, щоб гарантувати, що воно досягне вашої лінії фронту найближчими днями й тижнями, а не місяцями чи роками", – сказав Сунак.

Він також повідомив, що під час візиту Зеленського було підписано Лондонську декларацію, яка "ще більше поглиблює нашу співпрацю", а найближчим часом Росія більше, ніж будь-коли, побачить, що "її тактика лише зміцнює рішучість Заходу".

Говорячи про навчання українських військових у Великій Британії, прем'єр-міністр Сунак зазначив, що українські екіпажі, які прибули у Сполучене Королівство минулого тижня, наступного місяця використовуватимуть танки Challenger 2 для захисту суверенної території України.

Також, за словами Ріші Сунака, під час зустрічі з Зеленським було домовлено розширити навчальну програму для українських воїнів на морських піхотинців і пілотів винищувачів.

"Ми повинні озброїти Україну в короткостроковій перспективі, але ми повинні зміцнити Україну в довгостроковій перспективі. Ваша країна більше не може залишитися вразливою для нападу", – додав Сунак.