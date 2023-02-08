Сунак заявив про прискорення доставки озброєння Україні, щоб воно було на фронті "найближчими днями й тижнями, а не місяцями"
Велика Британія та союзники намагаються прискорити надання Україні озброєння, аби воно змогло досягти фронту найближчими днями й тижнями, а не місяцями
Про це сказав британський прем’єр-міністр Ріші Сунак під час спільної пресконференції з президентом України Зеленським сьогодні, 8 лютого, в Дорсеті.
"Ми прискорюємо доставку нашого обладнання й обладнання наших союзників, щоб гарантувати, що воно досягне вашої лінії фронту найближчими днями й тижнями, а не місяцями чи роками", – сказав Сунак.
Він також повідомив, що під час візиту Зеленського було підписано Лондонську декларацію, яка "ще більше поглиблює нашу співпрацю", а найближчим часом Росія більше, ніж будь-коли, побачить, що "її тактика лише зміцнює рішучість Заходу".
Говорячи про навчання українських військових у Великій Британії, прем'єр-міністр Сунак зазначив, що українські екіпажі, які прибули у Сполучене Королівство минулого тижня, наступного місяця використовуватимуть танки Challenger 2 для захисту суверенної території України.
Також, за словами Ріші Сунака, під час зустрічі з Зеленським було домовлено розширити навчальну програму для українських воїнів на морських піхотинців і пілотів винищувачів.
"Ми повинні озброїти Україну в короткостроковій перспективі, але ми повинні зміцнити Україну в довгостроковій перспективі. Ваша країна більше не може залишитися вразливою для нападу", – додав Сунак.
- Президент України Володимир Зеленський 8 лютого прибув до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом III. Також він виступив у британському парламенті, де закликав до створення коаліції літаків та заявив, що це – "крила для свободи". Окрім того, Зеленський відвідав британську військову базу, де готуються українські воїни
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