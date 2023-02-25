"Суперечку слави і марнославства слід завершувати", - філософ Бистрицький про загрозу роз'єднання нації

Про це він повідомив у facebook 25 лютого.

Він зокрема застеріг, що дрібні розбірки у воюючій країні можуть призвести до руйнування міжнародної проукраїнської коаліції.

"Набираючи відчуття власної величі, можна вдало, толково, дипломатично дотепно, а також і трагічно, відповідати на питання стійкості та перемог очолюваної нації. Також чесно і розбірливо дякуючи західним партнерам. І саме тут можна впасти до низин дріб’язковості персональної помсти політичному супротивнику, коли питають про власну державну недалекоглядність", – написав Бистрицький.

"Цю суперечку слави і марнославства, величі всесвітньої слави та мілкості комунальної розбірки, треба завершувати. Адже слава єднання міжнародних партнерів для нашої перемоги зруйнується відсутністю партнерства всередині воюючої нації. Всі знають, як це зробити", – переконаний він.