"Суперечку слави і марнославства слід завершувати", - філософ Бистрицький про загрозу роз'єднання нації
Доктор філософських наук, колишній виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Євген Бистрицький після прес-конференції президента Володимира Зеленського закликав українських можновладців не руйнувати внутрішню єдність
Про це він повідомив у facebook 25 лютого.
Він зокрема застеріг, що дрібні розбірки у воюючій країні можуть призвести до руйнування міжнародної проукраїнської коаліції.
"Набираючи відчуття власної величі, можна вдало, толково, дипломатично дотепно, а також і трагічно, відповідати на питання стійкості та перемог очолюваної нації. Також чесно і розбірливо дякуючи західним партнерам. І саме тут можна впасти до низин дріб’язковості персональної помсти політичному супротивнику, коли питають про власну державну недалекоглядність", – написав Бистрицький.
"Цю суперечку слави і марнославства, величі всесвітньої слави та мілкості комунальної розбірки, треба завершувати. Адже слава єднання міжнародних партнерів для нашої перемоги зруйнується відсутністю партнерства всередині воюючої нації. Всі знають, як це зробити", – переконаний він.
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