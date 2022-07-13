Про це інформують на сайті CNN.

"Величезний кратер — єдине, що залишилося після того, як українська ракета влучила в будівлю, яку, за словами українських чиновників, Росія використовувала як склад боєприпасів, в окупованій Росією Новій Каховці в Херсонській області України, згідно з новим супутниковим знімком Planet Labs", - йдеться в повідомленні.

У компанії Planet Labs заявили, що супутниковий знімок у Новій Каховці зроблений 12 липня. Якщо порівняти фото 11 липня, то помітна вирва на місці вибуху складу боєприпасів російських військ.

Також "хвилею" зруйновано сусідні будівлі.

Нагадаємо, ввечері 11 липня українські військові знищили російський склад боєприпасів у Новій Каховці на Херсонщині.

Станом на ранок 12 липня склад продовжував палати і детонувати.

Британський військовий аналітик зазначив, що знищення бази окупантів у Новій Каховці "найбільше з усіх, які ми бачили досі" у цій війні.

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