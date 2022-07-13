Супутник зафіксував на місці ворожого складу в Новій Каховці вирву
Planet Labs зробила супутниковий знімок вирви після удару ЗСУ по складу боєприпасів окупантів у Новій Каховці на Херсонщині
Про це інформують на сайті CNN.
"Величезний кратер — єдине, що залишилося після того, як українська ракета влучила в будівлю, яку, за словами українських чиновників, Росія використовувала як склад боєприпасів, в окупованій Росією Новій Каховці в Херсонській області України, згідно з новим супутниковим знімком Planet Labs", - йдеться в повідомленні.
У компанії Planet Labs заявили, що супутниковий знімок у Новій Каховці зроблений 12 липня. Якщо порівняти фото 11 липня, то помітна вирва на місці вибуху складу боєприпасів російських військ.
Також "хвилею" зруйновано сусідні будівлі.
- Нагадаємо, ввечері 11 липня українські військові знищили російський склад боєприпасів у Новій Каховці на Херсонщині.
- Станом на ранок 12 липня склад продовжував палати і детонувати.
- Британський військовий аналітик зазначив, що знищення бази окупантів у Новій Каховці "найбільше з усіх, які ми бачили досі" у цій війні.
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