Супутники Maxar показали крупні пожежі в Чернігові та Гостомелі (фото)

У Чернігові зафіксовано пожежі в промисловій зоні, а також задокументовані пожежі на сховищі палива в Гостомелі, на північний захід від Києва, повідомляє "The Guardian".





Техніка та війська розгорнуті в Озерах, на північний схід від аеропорту "Антонов", Україна, 10 березня.



Колона автомобілів чекає біля мосту через річку Ірпінь, Ірпінь, під Києвом.





В Гостомелі видно південний кінець аеропорту "Антонов" і пожежі на складі пального.





Техніка та війська розгорнуті на деревах на Луб’янці, на північний захід від аеропорту Антонова, Україна.





Крупний план пожеж у промисловій зоні на півдні Чернігова, Україна.