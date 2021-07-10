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Головна Спорт Суркіс "налякав" італійський клуб ціною на футболіста збірної України

Суркіс "налякав" італійський клуб ціною на футболіста збірної України

10 липня, 2021 субота
17:22
Спорт Віталій Миколенко

"Динамо" відмовилося продавати українського захисника Віталія Миколенка до італійської "Роми" за 15 млн євро

Про це повідомляє Il Romanista.

За інформацією видання, "Рома" шукає заміну травмованому Леонардо Спінаццолі та вже контактувала з "Динамо" з приводу трансферу Віталія Миколенка. 

Зазначається, що президент "Динамо" Ігор Суркіс хоче отримати за лівого оборонця більше 15 млн євро, проте "Рома" не готова заплатити таку суму і сторонам поки не вдалося домовитися. 

Transfermarkt оцінює 22-річного Віталія Миколенка у 17 млн ​​євро.

У минулому сезоні українець зіграв за київський клуб 36 матчів, забив забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі. 

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футбол
Динамо
Збірна України
Ігор Суркіс
трансфери
Рома
Віталій Миколенко
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