Суркіс "налякав" італійський клуб ціною на футболіста збірної України
"Динамо" відмовилося продавати українського захисника Віталія Миколенка до італійської "Роми" за 15 млн євро
Про це повідомляє Il Romanista.
За інформацією видання, "Рома" шукає заміну травмованому Леонардо Спінаццолі та вже контактувала з "Динамо" з приводу трансферу Віталія Миколенка.
Зазначається, що президент "Динамо" Ігор Суркіс хоче отримати за лівого оборонця більше 15 млн євро, проте "Рома" не готова заплатити таку суму і сторонам поки не вдалося домовитися.
Transfermarkt оцінює 22-річного Віталія Миколенка у 17 млн євро.
У минулому сезоні українець зіграв за київський клуб 36 матчів, забив забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі.
- 9 липня повідомлялося, що італійська "Дженоа" домовилась з київським "Динамо" про трансфер Владислава Супряги.
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