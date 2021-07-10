Суркіс "налякав" італійський клуб ціною на футболіста збірної України

Про це повідомляє Il Romanista.

За інформацією видання, "Рома" шукає заміну травмованому Леонардо Спінаццолі та вже контактувала з "Динамо" з приводу трансферу Віталія Миколенка.

Зазначається, що президент "Динамо" Ігор Суркіс хоче отримати за лівого оборонця більше 15 млн євро, проте "Рома" не готова заплатити таку суму і сторонам поки не вдалося домовитися.

Transfermarkt оцінює 22-річного Віталія Миколенка у 17 млн ​​євро.

У минулому сезоні українець зіграв за київський клуб 36 матчів, забив забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі.