Суркіс назвав, хто є "найбільшим злом" у футболі

Про це повідомляє "Бомбардир".

За словами Суркіса, є такі агенти, які прагнуть зіпсувати кар'єру футболіста.

"Я знаю різних агентів, не буду називати прізвища. Російськомовні, наприклад, які працюють в Німеччині. Вони намагаються дзвонити навіть футболістам першої команди. Переманюють, ще там щось. Щоб ви розуміли, найбільше зло в футболі – це агенти. Мало того, є професійні агенти, а є ті, які хочуть лише заробити легкі гроші. Ну і зіпсувати кар’єру гравця", – сказав президент "Динамо" Ігор Суркіс.

6 травня головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу заявив, що хоче, аби війна в Україні якнайшвидше закінчилась.

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