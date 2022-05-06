Я хочу, щоб ця бісова війна закінчилась, - тренер "Динамо" Луческу

Про це повідомляє ProSport.

За словами Луческу, проводячи благодійні матчі футболісти "Динамо" на деякий час відволікаються від війни.

"Я хочу, щоб ця бісова війна закінчилась. Подорожуючи Європою і проводячи матчі, гравці на деякий час відволікаються від того, що відбувається в Україні", – сказав головний тренер киян Мірча Луческу.

У рамках благодійного турне футболісти "Динамо" здобули перемоги над польською "Легією" (3:1), турецьким "Галатасараєм" (3:1), німецькою "Борусією Д" (3:2), швейцарський "Базелем" (3:2) та зіграли внічию із румунським "Клужем" (0:0) та загребським "Динамо" (2:2).

26 квітня прем'єр-ліга оголосила чемпіонат України з футболу завершеним, оскільки його неможливо дограти через повномасштабну російську агресію.

2 травня Українська асоціація футболу підтримала рішення прем'єр-ліги про дострокове завершення чемпіонату країни.

4 травня у благодійному матчі київське "Динамо" перемогло швейцарський "Базель".

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