Я хочу, щоб ця бісова війна закінчилась, - тренер "Динамо" Луческу
Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу заявив, що хоче, аби війна в Україні закінчилась
Про це повідомляє ProSport.
За словами Луческу, проводячи благодійні матчі футболісти "Динамо" на деякий час відволікаються від війни.
"Я хочу, щоб ця бісова війна закінчилась. Подорожуючи Європою і проводячи матчі, гравці на деякий час відволікаються від того, що відбувається в Україні", – сказав головний тренер киян Мірча Луческу.
У рамках благодійного турне футболісти "Динамо" здобули перемоги над польською "Легією" (3:1), турецьким "Галатасараєм" (3:1), німецькою "Борусією Д" (3:2), швейцарський "Базелем" (3:2) та зіграли внічию із румунським "Клужем" (0:0) та загребським "Динамо" (2:2).
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