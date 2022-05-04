"Динамо" здобуло вольову перемогу над "Базелем" у благодійному матчі

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився перемогою "Динамо" над "Базелем" з рахунком 3:2. Кияни першими вийшли вперед на 23-й хвилині, завдяки голу Олександра Караваєва, але пізніше двічі пропустили.



Вирішальний момент трапився на 78-й хвилині. Олександр Андрієвський зробив рахунок 2:2, а вже за 3 хвилини Денис Попов вивів киян вперед.



Благодійний матч



4 травня



"Базель" (Швейцарія) - "Динамо" (Україна) 2:3



Голи: Салай, 43, Еспозіто, 61 - Караваєв, 23, Андрієвський, 78, Попов, 81

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