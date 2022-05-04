"Динамо" здобуло вольову перемогу над "Базелем" у благодійному матчі
У благодійному матчі київське "Динамо" перемогло швейцарський "Базель"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Динамо" над "Базелем" з рахунком 3:2. Кияни першими вийшли вперед на 23-й хвилині, завдяки голу Олександра Караваєва, але пізніше двічі пропустили.
Вирішальний момент трапився на 78-й хвилині. Олександр Андрієвський зробив рахунок 2:2, а вже за 3 хвилини Денис Попов вивів киян вперед.
Благодійний матч
4 травня
"Базель" (Швейцарія) - "Динамо" (Україна) 2:3
Голи: Салай, 43, Еспозіто, 61 - Караваєв, 23, Андрієвський, 78, Попов, 81
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