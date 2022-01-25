Суркіс повідомив, кому готовий довірити "Динамо"

Про це повідомляє YouTube-канал "Бомбардир".



За словами Суркіса, якщо хтось з тріо Сергій Ребров, Андрій Шевченко, чи Олександр Шовковський, готові витрчати свої кошти на "Динамо", то можуть стати президентом цього клубу.



"Довірити "Динамо"? Реброву, Шовковському, Шевченку. Якщо б у них було бажання витрачати свої кошти", – сказав Ігор Суркіс.



25 січня президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів, що не розглядав Андрія Шевченка, як кандидата на посаду головного тренера.

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