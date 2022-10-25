Про це повідомляє FanDay.

Таким чином Суркіс відреагував на невдоволення вболівальників роботою румунського тренера у "Динамо", яке після дев'яти турів чемпіонату України займає восьму місце в турнірній таблиці.

"У контракті Луческу не прописано жодних відступних, якщо я його звільняю або він іде сам. У нас контракт збудований на джентльменських умовах. Луческу може піти будь-якої хвилини, але він не може піти не переможцем. Повірте мені, якщо Луческу піде з "Динамо", то лише переможцем. Він робить усе правильно. Не треба вішати всіх собак на тренера. Дай Боже, щоб усі молоді тренери так працювали, як він. Луческу 24 години на добу думає про футбол", - сказав Суркіс.

Він також спростував чутки, що 77-річного румуна на посаді головного тренера може замінити Ігор Костюк, який очолює юнацьку команду "Динамо" U19.

"Це неправда. Луческу працюватиме з "Динамо" стільки, скільки зможе, або якщо скаже, що цій команді він більше нічого дати не зможе. Потрібна невелика перерва, і він поверне команду на колишній рівень. Я в цьому впевнений! У нас в Україні є лічені тренери, які можуть працювати так, як Мірча", - переконаний Суркіс.

23 жовтня у 9-му турі чемпіонату України "Динамо" у Києві зіграло внічию з "Ворсклою".

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