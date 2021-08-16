Суркіс заінтригував фанатів новими трансферами "Динамо"

Про це повідомляє "Профутбол Digital".

За словами Суркіса, "Динамо" ще може підписати нових гравців у літнє трансферне вікно.

"Можливо, наша трансферна кампанія ще не закінчилася. Давайте будемо оцінювати її після 3-4 місяців, тому що новачки ще не готові. Шкуріну ще треба набирати. Сподіваюся, що в наступній грі ми побачимо його на полі. Тому ж Кулачу треба звикнути до гри "Динамо". Підписання до кінця вікна? Можливо, хтось піде, можливо, когось підпишемо. Всяке може бути", – сказав Ігор Суркіс.



У літнє трансферне вікно "Динамо" підсилилось чотирма гравцями. За 1,75 млн євро кияни придбали форварда Еріка Раміреса, безкоштовно підписали найкращого бомбардира минулого сезону УПЛ Владислава Кулача, орендували форварда Іллю Шкуріна в ЦСКА і купили в "Колоса" вінгера Дениса Антюха за 126 тис. євро.

14 серпня у товариському матчі київське "Динамо" з розгромним рахунком програв міланському "Інтеру".