Чемпіон Італії "Інтер" знищив "Динамо" в товариському матчі
У товариському матчі київське "Динамо" з розгромним рахунком програв міланському "Інтеру"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Інтера" з рахунком 3:0. Для міланців це був заключний поєдинок у підготовці до старту сезону. Чемпіонат Італії розпочинається вже у наступний вікенд.
"Динамо" попросило перенести їхній матч в чемпіонаті України, аби зустрітись у товариській зустрічі з "Інтером".
Італійці не залишили "Динамо" жодного шансу на перемогу. Голами відзначились Ніколо Барелла, Едін Джеко та Стефано Сенсі.
Товариський матч
14 серпня
"Інтер" - "Динамо" 3:0
Голи: Барелла, 13, Джеко, 34, Сенсі, 60
- 13 серпня у першому матчі 4-го туру УПЛ донецький "Шахтар" переміг харківський "Металіст 1925".
- 14 серпня у матчі 4-го туру УПЛ чернігівська "Десна" перемогла "Дніпро-1".
- Інший матч 4-го туру "Верес" - "Ворскла" закінчився внічию.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.85
-
EUR
Купівля 31.2Продаж 31.61
- Актуальне
- Важливе