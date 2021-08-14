Чемпіон Італії "Інтер" знищив "Динамо" в товариському матчі

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився перемогою "Інтера" з рахунком 3:0. Для міланців це був заключний поєдинок у підготовці до старту сезону. Чемпіонат Італії розпочинається вже у наступний вікенд.



"Динамо" попросило перенести їхній матч в чемпіонаті України, аби зустрітись у товариській зустрічі з "Інтером".



Італійці не залишили "Динамо" жодного шансу на перемогу. Голами відзначились Ніколо Барелла, Едін Джеко та Стефано Сенсі.



Товариський матч



14 серпня



"Інтер" - "Динамо" 3:0



Голи: Барелла, 13, Джеко, 34, Сенсі, 60

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