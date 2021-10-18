Суркіс запропонував Ярмоленку закінчити кар'єру в "Динамо"

Про це Ігор Суркіс повідомив журналістам YouTube-каналу "ТаТоТаке".



За словами Суркіса, між ним і Ярмоленком немає домовленості, але він готовий надати форварду можливість закінчити кар'єру в "Динамо".



"Такої домовленості немає. Це залежить від обох сторін. Якщо у Андрія буде бажання, я із задоволенням надам йому можливість завершити кар'єру в рідному клубі. З величезною повагою ставлюся до того, що він зробив для "Динамо", і вважаю його дуже порядною людиною", - сказав президент "Динамо" Ігор Суркіс.



Андрій Ярмоленко провів у "Динамо" більше ніж 10 років кар'єри. Зіграв 340 матчів, забив 137 голів і віддав 90 асистів. У 2017 році перейшов у дортмундську "Борусію" за 25 млн євро, а після цього переїхав у "Вест Гем" за 20 млн.



У цьому сезоні на рахунку Ярмоленка лише 206 хвилин гри за "Вест Гем" у всіх турнірах.



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