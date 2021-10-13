Ярмоленко увірвався до топ-100 найкращих бомбардирів збірних в історії

Про це повідомляє football.ua.

Ярмоленко забив гол у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини (1:1). Цей м'яч став для нього 44-м за збірну України. Серед українців більше за національну команду забив лише Андрій Шевченко - 48 голів.

Завдяки черговому голу, Андрій Ярмоленко увійшов до топ-100 кращих бомбардирів збірних в історії. Він розташовується на 99-му місці у списку.

Нагадаємо, 12 жовтня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України зіграла у Львові внічию з Боснією і Герцеговиною.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков після нічиєї з Боснією і Герцеговиною заявив, що команді не вистачає класних футболістів.

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