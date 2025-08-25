Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "А якщо всі українці виїдуть, хто тоді працюватиме?": вето президента Польщі на виплати біженцям спричинило хвилю обговорень
"А якщо всі українці виїдуть, хто тоді працюватиме?": вето президента Польщі на виплати біженцям спричинило хвилю обговорень

Юрій Мартинович
25 серпня, 2025 понедiлок
15:58
Суспільство Україна Польща

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт, який передбачав продовження соціальних виплат (зокрема за програмою "Rodzina 800+") та безкоштовного медичного забезпечення для непрацюючих українських біженців у Польщі

Це рішення викликало значний резонанс як у Польщі, так і в Україні, оскільки воно стосується сотень тисяч українців, які знайшли прихисток у Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. 

Що відомо про вето

Кароль Навроцький

Кароль Навроцький, фото: Getty Images

 

У польському виданні Rzeczpospolita пишуть, що президент не підписав нову редакцію закону про допомогу громадянам України, яка серед іншого подовжувала і легальність перебування до березня 2026 року та підтверджувала доступ до пакета соцпідтримки. Натомість анонсовано президентський законопроєкт, де ключові виплати (зокрема "800+") пропонується обмежити для тих, хто не працює. Це різко змінює курс гуманітарної політики Польщі, яка з 2022 року забезпечувала українцям захист і інтеграційні інструменти.

"Підтримка 800+ має бути доступною лише для українців, які докладають зусиль, щоб працювати в Польщі. Те саме стосується медичного страхування. Польща спочатку, поляки спочатку. Ми повинні досягти соціальної справедливості, тому я не підписав законопроєкт про допомогу громадянам України в тому вигляді, в якому мені його представили", – сказав Кароль Навроцький.

Також президент заявив, що його законопроєкт подовжує термін отримання громадянства для іноземців, крім українців, посилює покарання за незаконний перетин кордону та має заборонити "пропаганду символіки УПА"

"Щоб виключити російську пропаганду та направити польсько-українські відносини на правильне русло, засноване на справжньому партнерстві та повазі, ми також повинні чітко сказати "стоп бандерівство" та прирівняти бандерівську символіку в кримінальному кодексі до символіки, яка відповідає німецькому націонал-соціалізму, який зазвичай називають нацизмом, та радянському комунізму", –  наголосив президент. 

На офіційній сторінці фейсбук Навроцького мовиться, що президент "не погоджується на привілейоване ставлення до громадян інших країн". 

"Тому вирішив накласти вето на Закон про допомогу громадянам України в нинішньому вигляді та представить власні законодавчі пропозиції. Ми тримаємо своє слово!", - йдеться в дописі 1,5 хвилинного відео ролика, де нагадують про внесок Польщі у допомозі України та не забувають згадати і про "бандерівську пропаганду".

Як реагують поляки 

блокада кордону, Польща

фото: Reuters

 

Пересічні виборці президента в основному підтримали такі дії Навроцького. У фейсбук під постом лідера Польщі сотні поляків схвалили рішення президента. Фактично, вето відображає зміну суспільних настроїв у Польщі, де зростає більше психологічна втома від значної кількості біженців, ніж насправді економічна. Адже польські експерти вказують, що урізання виплат для українців може бути помилкою як для економіки країни, так і інтеграції українців.

На цьому наголошує польське видання Money. По-перше, рівень зайнятості серед повнолітніх українців із тимчасовим захистом у Польщі вже дуже високий: за даними Оśrodka Badań nad Migracjami (Університет Варшави), понад 70% працюють, ще близько 18% активно шукають роботу; значна частина "неактивних" – це батьки з малими дітьми чи люди зі станом здоров’я, що обмежує працевлаштування. 

"Ці дані підтверджують унікальну ситуацію Польщі: рівень зайнятості біженців з України перевищує 50% лише в кількох країнах. У Німеччині він становить 25%, у Чеській Республіці – 48%, а в Польщі – понад 70%", - наголошують у виданні. 

По-друге, урізання універсальних інструментів, як-от "800+", може змусити частину українських сімей почати працювати без офіційного оформлення, аби уникнути податків чи мати більший "чистий" заробіток. Також хтось може не реєструвати дітей у школах чи віддавати їх у неформальні навчальні гуртки, якщо офіційна система перестане гарантувати повноцінну підтримку. А деякі українці взагалі можуть випасти з поля зору державних інституцій, зменшуючи інтеграцію в суспільство.

Польські ділові видання додають: дискримінаційні критерії за громадянством чи статусом можуть суперечити європейським нормам рівного доступу до базових сервісів, а також створюють адміністративну плутанину.

Реакція українців 

Україна Польща

фото: gettyimages

 

В українському медіапросторі це вето в основному трактують як політичний сигнал від нового політичного президента, що відображає дрейф частини польського істеблішменту до "допомоги з умовами" та загального польського популізму пов’язаного на темі спільної спірної історії насамперед Волинської трагедії.

Наприклад, народна депутатка України Софія Федина написала, що це "перші закручування гайок від новообраного президента Польщі".

А Віктор Таран, український політтехнолог, публіцист, громадський діяч, офіцер ЗСУ, відзначив, що Польща продовжує антиукраїнські дії.

"Таке враження, що для поляків українці з кожним днем стають все більшим ворогом. Це якийсь сюр", - написав експерт.

Натомість політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян написав, що бажання Навроцьким внести до парламенту альтернативний варіант законопроєкту щодо підтримки біженців говорить про розуміння важливості українських робітників.

"Бо популізм-популізмом, але ж можуть поїхати і в інші країни. А тоді хто працюватиме? Мігранти з Азії, Африки - от його виборці будуть раді", - каже експерт. 

Керівник у Центр громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що дії Навроцького у підсумку можуть призвести до "масового повернення українців додому".

Історик, публіцист та сценарист фільму "Колапс: як українці зруйнували Імперію Зла" Олександр Зінченко зауважив, що це вето і згадка про заборону Бандери – це "подарунок" від нового президента українцям з нагоди Дня Незалежності. 

"Вчора дехто з моїх друзів-громадян Польщі дивувався, чому свіжеінаугурований президент Польщі Кароль Навроцький не привітав українців із Днем Незалежності. ... Аж до того поки не зʼясувалося ввечері, що Навроцький відправив Зеленському листа. Власне, від Зеленського і стало відомо, що усе-таки - привітав. Але справжні привітання Навроцький приберіг на сьогодні. Зокрема пообіцяв "заборону бандерізму". Хочу нагадати, що в історії не було жодного "бандерізму" - була ідеологія ОУН, яка формулюється одним реченням: "Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за Неї". Тобто президент Польщі оголосив, що збирається заборонити ідею Незалежності України на наступний день після Дня Незалежності України?", - пояснив Зінченко 

Нардеп та відомий історик Володимир В’ятрович взагалі порівняв слова президента Польщі з риторикою Путіна. 

"Бандерівська ідеологія це три ключові тези: 1. Здобудеш українську державу, або загинеш у боротьбі за неї. 2.  Свобода народам! Свобода людині! 3. Опора на власні сили. Навроцький вбачає в цьому схожість із нацизмом. А я в його баченні бачу схожість із баченням Путіна, який знищення всього українського називає денацифікацією", - наголосив В’ятрович.

Читайте також: Неможливо будувати майбутнє на трагедії, - історик Алфьоров про україно-польські відносини

