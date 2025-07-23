Адміністрація США на чолі з Трампом може і не помітити цього: політолог-міжнародник про закон щодо НАБУ та САП

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог-міжнародник Максим Несвітайлов.

"Україна є суб'єктною країною і може ухвалювати певні рішення самостійно, але варто пам'ятати, що нині, в умовах війни, ми багато в чому залежимо від підтримки наших партнерів. Розуміємо, що військова підтримка продовжуватиметься, але, наприклад, Організація економічного співробітництва та розвитку вчора надіслала листа до України, в якому йдеться, що це може вплинути, зокрема, на подальші оборонні інвестиції та інвестиції у відбудову країни", - зауважив Несвітайлов.

За словами експерта-міжнародника, навіть якщо цей закон не зашкодить допомозі Україні, то точно не сприятиме її посиленню.

"Звісно, у США ця чинна адміністрація на чолі з Дональдом Трампом може й не помітити цього. Їм можна буде продати це як черговий орган, створений демократами. Але варто пам'ятати, що Дональд Трамп не вічний. І загалом це ті репутаційні кроки, які запам'ятовуються", - зазначив Несвітайлов.

Експерт-міжнародник також додав, що НАБУ і САП потребували реформування. Необхідно було вносити зміни, працювати над підвищенням їхньої ефективності.

"Це все, звісно, так, але так не робиться, як було зроблено вчора. Наші партнери не сліпі - вони все це бачать", - наголосив Несвітайлов.

Що передувало

Нагадаємо, 22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.

Дані у картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Ідеться про законопроєкт № 12414 про зміни до Кримінального кодексу. До нього хочуть включити правки, які наділять генпрокурора повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.

Також правки обмежать діяльність САП, а саме: прокурори САП не зможуть у певних випадках визначати підслідність НАБУ; керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ, та не матиме повноважень щодо зміни апеляційних та касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

Зокрема, президент після підписання заявив, що НАБУ і САП продовжать роботу, а генеральний прокурор налаштований на забезпечення реальної невідворотності покарання.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.