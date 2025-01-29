Апеляційний суд переніс розгляд скарги захисту полковника Лапіна на 24 лютого

Про це із зали суду повідомив кореспондент Еспресо Артем Лагутенко.

Судове засідання перенесли у зв’язку із тим, що Печерський районний суд міста Києва не передав матеріали справи до Київського апеляційного суду.

Тепер екскомандир 415-го окремого стрілецького батальйону Ілля Лапін перебуватиме в СІЗО ще місяць.

Що передувало

Співробітники ДБР спільно з СБУ 20 січня затримали трьох екскомандирів ЗСУ за підозрою в недбалості, яка призвела до захоплення росіянами частини Харківщини в травні 2024 року.

Фігурантами справи є бригадний генерал Юрій Галушкін, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання "Харків", генерал-лейтенант Артур Горбенко, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник Ілля Лапін, який раніше очолював 415-й батальйон цього з'єднання.

Затриманим оголосили підозру в недбалості, яка призвела до тяжких наслідків у військових умовах (ч. 4 ст. 425 КК України). Колишньому командиру 415-го ОСБ буде додатково повідомлено про підозру в самовільному залишенні поля бою (ст. 429 КК України).

У вівторок, 21 січня, у Києві відбувся суд над екскомандиром 415-го окремого стрілецького батальйону Іллею Лапіним та комбатом Юрієм Галушкіним. Фігурантів взяли під варту.