Апеляційний суд переніс розгляд скарги захисту полковника Лапіна на 24 лютого
Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги захисту екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіна на 24 лютого
Про це із зали суду повідомив кореспондент Еспресо Артем Лагутенко.
Судове засідання перенесли у зв’язку із тим, що Печерський районний суд міста Києва не передав матеріали справи до Київського апеляційного суду.
Тепер екскомандир 415-го окремого стрілецького батальйону Ілля Лапін перебуватиме в СІЗО ще місяць.
Що передувало
Співробітники ДБР спільно з СБУ 20 січня затримали трьох екскомандирів ЗСУ за підозрою в недбалості, яка призвела до захоплення росіянами частини Харківщини в травні 2024 року.
Фігурантами справи є бригадний генерал Юрій Галушкін, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання "Харків", генерал-лейтенант Артур Горбенко, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник Ілля Лапін, який раніше очолював 415-й батальйон цього з'єднання.
Затриманим оголосили підозру в недбалості, яка призвела до тяжких наслідків у військових умовах (ч. 4 ст. 425 КК України). Колишньому командиру 415-го ОСБ буде додатково повідомлено про підозру в самовільному залишенні поля бою (ст. 429 КК України).
У вівторок, 21 січня, у Києві відбувся суд над екскомандиром 415-го окремого стрілецького батальйону Іллею Лапіним та комбатом Юрієм Галушкіним. Фігурантів взяли під варту.
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