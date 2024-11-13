АРМА продало перші 16 картин Медведчука за 317 тис. грн

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

Найдорожче продали картину "Сільський пейзаж з річкою" за 76 тис. грн. Кошти від аукціону підуть на українську економіку та військові облігації.

"Сьогодні серед реалізованих лотів не було славнозвісного портрета Медведчука та "Ведмедиків в сосновому лісі", які так зацікавили журналістів та суспільство. Але впевнена, що вже скоро ми всі дізнаємося, скільки їх реалізація принесла коштів державі", - написала Дума.

Вона повідомила, що відсьогодні певна частина картин Медведчука буде реалізовуватися щодня. Зокрема, 19 - вже завтра. За словами очільниці АРМИ, загалом ще 120 картин чекають на торги.

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"До речі, із 285 арештованих та переданих в АРМА картин Медведчука 149 було визнано культурною спадщиною України експертами Національного художнього музею. Ці роботи планувалося передати до українських музеїв, однак відповідний законопроєкт №11280-1 щодо особливостей управління культурними цінностями не знайшов достатньої підтримки серед народних депутатів", - додала Олена Дума.