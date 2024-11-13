Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство АРМА продало перші 16 картин Медведчука за 317 тис. грн

АРМА продало перші 16 картин Медведчука за 317 тис. грн

Юлія Лаврук
13 листопада, 2024 середа
16:29
Суспільство Віктор Медведчук

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) реалізувало на аукціоні перші 16 картин з колекції екснардепа Віктора Медведчука за майже 317 тис. грн

Зміст

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума

Найдорожче продали картину "Сільський пейзаж з річкою" за 76 тис. грн. Кошти від аукціону підуть на українську економіку та військові облігації.

"Сьогодні серед реалізованих лотів не було славнозвісного портрета Медведчука та "Ведмедиків в сосновому лісі", які так зацікавили журналістів та суспільство. Але впевнена, що вже скоро ми всі дізнаємося, скільки їх реалізація принесла коштів державі", - написала Дума.

Вона повідомила, що відсьогодні певна частина картин Медведчука буде реалізовуватися щодня. Зокрема, 19 - вже завтра. За словами очільниці АРМИ, загалом ще 120 картин чекають на торги.

Читайте також: Усе вивезли до Києва: у художньому музеї ім. Бокшая заявили, що їм не залишили жодної з робіт закарпатських митців з колекції Медведчука

"До речі, із 285 арештованих та переданих в АРМА картин Медведчука 149 було визнано культурною спадщиною України експертами Національного художнього музею. Ці роботи планувалося передати до українських музеїв, однак відповідний законопроєкт №11280-1 щодо особливостей управління культурними цінностями не знайшов достатньої підтримки серед народних депутатів", - додала Олена Дума.

  • У жовтні АРМА реалізувало на аукціоні останній годинник екснардепа Віктора Медведчука за 285 тис. грн.
Теги:
Новини
Культура
Україна
Віктор Медведчук
ProZorro
ProZorro.Продажі
Економіка
Читайте також:
Дмитро Пєсков
Автор Світлана Кравченко
10 листопада, 2024 неділя
Пєсков про Трампа: сприймає усе через ділові угоди й при цьому непередбачуваний
Автор Влад Дідусь
13 листопада, 2024 середа
РФ завдала комбінованого удару по Україні: у Києві працювала ППО, в області є постраждалий
Борис Джонсон з українськими військовими
Автор Влад Дідусь
12 листопада, 2024 вiвторок
Борис Джонсон припустив, за якої умови Британія може відправити війська в Україну
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 43.78
    Продаж 44.5
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
13 листопада
17:10
Ексклюзив
Віталій Портников
"Україна може зникнути, а інші країни будуть повністю змінені": Портников спрогнозував наслідки посилення впливу Росії на пострадянському просторі
17:03
Огляд
Frankenburg Technologies
У 10 разів доступніші, у 100 разів швидші у виробництві: естонська ракета для української ППО, що про неї відомо
17:01
Ростислав Держипільський
Лауреатом премії Станіслава Вінценза став режисер Ростислав Держипільський
16:59
На Донеччині через ворожі обстріли загинули 2 людини, 7 отримали поранення
16:57
В Україні започаткували стипендію для письменників імені Вікторії Амеліної
16:48
З окупованих територій повернули п'ятьох українців від 18 до 89 років
16:47
евакуація
На Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію дітей із Борівської громади й усіх дорослих із низки населених пунктів
16:45
Сибіга зустрівся із Блінкеном у Брюсселі, говорили про подальшу військову допомогу США Україні
16:39
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
"Я його фанат": Тайсон дав суперечливий прогноз на реванш Усик - Ф'юрі
16:39
Війна з Росією, ЗСУ
Росіяни атакують на 11 напрямках фронту: від початку доби зафіксовано 97 боєзіткнень
16:32
вогонь, полум'я, пожежа
Окупанти звинуватили ЗСУ в ударі по Горлівці: 60 тис. жителів нібито залишились без світла
16:22
Укрпошта
Для поліпшення логістики: Укрпошта закупить для листонош електроскутери
16:21
Вийшов трейлер четвертого фільму "Бріджит Джонс", у якому оголосили дату премʼєри
16:09
Ярослав Юрчишин
"Буде заборонено використовувати органам влади": нардеп Юрчишин розкрив деталі законопроєкту про регулювання Telegram
16:00
OPINION
Ілон Маск і трампісти. Як забрати гроші найбагатшої людини світу для ЗСУ?
16:00
Оновлено
Тернівська дамба Курахівського водосховища
Унаслідок пошкодження росіянами греблі з Курахівського водосховища вилилося 20 млн кубометрів води
15:55
Ексклюзив
Віа Карпатія
Для Польщі важливим є існування сильної України, без огляду на обставини, в яких ми можемо опинитись після виборів у США, - польський депутат
15:37
діти війна
У Покровській громаді на Донеччині залишається 246 дітей, з Курахівської усіх дітей евакуювали
15:22
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:13
НАТО, Трамп
The New York Times: Трампу вперше все було значно простіше
14:55
Савченко, Безугла
Безугла та Савченко звернулися до СБУ одна щодо одної: чого вимагають
14:55
Ексклюзив
Андрій Герус, голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
Ми працюємо над тим, щоб польські компанії будували в Україні генерацію: нардеп Герус про енергетичні проєкти
14:23
марка Русский военный корабль
Суд ЄС не дозволив ДПСУ зареєструвати торгову марку "русскій воєнний корабль"
14:21
На фото: Книга "Ірпінь - мій дім"
Переклади текстів дітей з Ірпеня та твору Цицерона: уряд затвердив лауреатів Премії Рильського
14:21
Наталка Діденко
Де 14 листопада чекати на мокрий сніг і ожеледицю: прогноз погоди від Наталки Діденко
14:14
Ексклюзив
Заступник Міністра енергетики України Микола Колісник
"Зелений перехід" і спільні газові проєкти роблять Україну та Польщу партнерами в глобальній конкуренції, - Міненерго
14:08
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 листопада
Якщо росіяни захоплять Курахове, то почнуть наступ на Покровськ, який наразі відклали, - військовий оглядач Попович
14:02
OPINION
Ідіота не посадиш, але покарати треба
13:53
Латвія
У Латвії громадян закликали вшанувати хвилиною мовчання жертв агресії РФ у 1000-й день вторгнення
13:49
Ексклюзив
Міхал Бронятовський, директор та головний редактор TVP World,
Як не стати знаряддям російської пропаганди: польські спікери Форуму Via Carpatia про інформаційну безпеку
13:36
"Тотальне замирення з РФ": критикиня Улюра про роман, що отримав Букерівську премію - 2024
13:33
СБУ оголосила підозру клірику Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП) на Житомирщині
13:16
Міноборони випробовує нові зразки маскувального та зимового костюмів для ЗСУ
13:07
москва, кремль
Розвідка Британії прогнозує посилення інфляційного тиску на економіку РФ у 2025 році
13:01
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
На Херсонщині через атаки ворожих дронів загинула жінка, є поранені
12:51
Оновлено
шахед
Росіяни зранку атакували безпілотниками Харків: зафіксовано два влучання, є постраждалі
12:48
Родичі нардепа-"слуги" Касая, пов'язані з постачанням неякісних курток для ЗСУ, купили в Дубаї майно на понад $1 млн, – "Схеми"
12:44
Російському окупанту оголосили підозру в зґвалтуванні неповнолітньої на Херсонщині
12:34
Оновлено
РФ завдала комбінованого удару по Україні: у Києві працювала ППО, в області є постраждалий
12:26
Оновлено
СБУ ліквідувала в Севастополі керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ Транковського
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV