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Атака на незалежність правосуддя: адвокат Ткаченко про обшуки ДБР у Дніпровському суді

1 лютого, 2024 четвер
19:25
Суспільство

Адвокат Радислав Ткаченко вважає, що за фактом обшуку ДБР у Дніпровському районному суді міста Києва Офіс Генпрокурора має розпочати кримінальне впровадження, аби провести повноцінне розслідування, знайти винних та притягти їх до відповідальності

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Насправді 9 січня сталася подія, яка доволі сильно вразила юридичну громадськість. Слідчі ДБР прийшли до Дніпровського районного суду міста Києва з обшуком. Однак при цьому вони не мали судового рішення, яке б дозволяло їм проводити цей обшук. Працівники ДБР вирішили, що будуть проводити обшук нібито для врятування якогось майна, але cкажу, забігаючи наперед, що ніякого майна вони там не врятували. Проте ними був проведений обшук всіх відвідувачів, тобто переглядали мобільні телефони та особисті речі. Яскравим прикладом порушення норм закону було те, що обшук відвідувачів проводили особи протилежної статі, тобто жінок обшукували чоловіки, що є прямим порушенням закону. Потім відбувся обшук судді, кабінету її помічника та секретаря, також переглядали судові рішення, які ще не були оголошені суддею, що свідчить про порушення таємниці нарадчої кімнати", - прокоментував Радислав Ткаченко.

За його словами, ці всі порушення були пов'язані з тим, що ця суддя розглядала справу щодо ексменеджера банку "Фінанси і кредит". Суддя закрила справу, вочевидь, можливо ДБР чи прокурору це не сподобалося, таким чином вони вирішили натиснути на суддю.

"Верховний суд у той же день різко засудив втручання у здійснення правосуддя. Десь тиждень тому ВРП (Вища рада правосуддя - ред.) винесла рішення, яким підтвердила наявні ознаки у здійсненні правосуддя ДБР у діяльності Дніпровського районного суду міста Києва. ДБР не надало жодних документів щодо дозволу обшуку та проігнорувало запит ВРП, тобто на сьогодні ні громадськість, ні ВРП не знають, які були підстави для проведення такого обшуку. ДБР прокоментувало дані події лише у своєму пресрелізі, що вони діяли законно і розслідують справу щодо ексвласника банку "Фінанси і кредит", а обшук проводився у рамках його кримінального переслідування. Хоча насправді пан Жеваго не має жодного стосунку до кримінального впровадження, в рамках якого проводився обшук. Ми розглядаємо даний обшук, як спосіб чинити тиск на бізнесмена для його подальшого переслідування", - зауважив адвокат.

На його думку, втручання у правосуддя – серйозна проблема у побудові сьогоднішньої української правової держави. Атака незалежності правосуддя тільки підтверджує висновки міжнародних експертів та судів, що в Україні неможливо сьогодні отримати право на справедливий суд, особливо справедливий кримінальний суд. Це прослідковується й у справі самого пана Жеваго, коли Верховний суд Франції вказав, що Україна не може гарантувати право на справедливий суд.

"Такі історії, як обшук у Дніпровському суді, ми не можемо спускати на гальма. Маємо вимагати, щоб Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне впровадження за фактом обшуків у Дніпровському суді, аби провести повноцінне розслідування, знайти винних та притягти їх до відповідальності. Це якраз тест для наших правоохоронних органів щодо можливості боротися з цим свавіллям, з яким стикаються наші громадяни. Цю історію маємо тримати у фокусі уваги, наш громадський обов'язок вимагати відповідне розслідування цієї справи", - підкреслив Ткаченко.

Що відомо про обшуки 

9 січня ДБР провели обшуки у приміщенні Дніпровського районного суду міста Києва. Зокрема, були вилучені документи та комп'ютер судді Юлії Іваніної. 

У ДБР підтвердили дії своїх співробітників у Дніпровському суді столиці. На сайті відомства зазначено, що правоохоронці провели обшук в службових кабінетах судді та вилучили речові докази.

Дніпровський райсуд заявив, що ДБР провели обшуки "без будь-якого судового рішення" і з грубими порушеннями, а Верховний Суд просить директора бюро дати правову оцінку цим обшукам

Теги:
Україна
Верховний суд
Костянтин Жеваго
ДБР
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