Автори вільних народів завжди переможуть імперію, яка їх намагається поневолити, - гендиректор Українського інституту Шейко

Про це він розповів на форумі Via Carpatia 2024 в етері Еспресо.

"Адам Міцкевич, Леся Українка, Шаміль Алядін й інші автори вільних народів завжди переможуть імперію, яка роками й століттями гнобила їхні народи. Сьогодні, коли ми згадуємо всі ці прізвища, ми говоримо про те, що проходимо важливий для нас процес деколонізації. І не лише в Україні, а й за кордоном. Ми повертаємо собі імена історичних подій та культурних явищ. Цей процес дуже складний, втім, через війну ми рухаємось дуже швидко в правильному напрямку. В питанні деколонізації важливо трішки ширше подивитись на це з точки зору культури. Ми говоримо про мистецтво, але нам також важливо говорити про академії та університети, де вивчають це. Ми маємо повертати собі знання про власну культуру та історію", - пояснив Шейко.

Володимир Шейко зауважив, що сьогодні Україна переживає справжній бум сучасного українського мистецтва, яке попри війну, розвивається і продукує якісний контент.

"За останні 10 років ми бачимо бум сучасного українського мистецтва. Цьому сприяє позиція українського суспільства, яке свого часу зрозуміло, що Україна має споживати власний контент. Сьогодні саме спротив і можливість демонструвати якісний продукт призвів до буму українського мистецтва, яке часто народжується в укриттях", - додав він.