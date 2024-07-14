"Азов у пеклі за наше життя у раю": У Києві на Подолі пройшла акція "Не мовчи! Полон вбиває!"
У неділю, 14 липня, на київському Подолі пройшла мирна щонедільна акція "Не мовчи! Полон вбиває!"
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Традиційна акція "Не мовчи! Полон вбиває!", організована родинами воїнів Маріупольського гарнізону, відбулася на Подолі у Києві.
Десятки людей вийшли на вулиці з плакатами на підтримку українських військовополонених. Одним з надписів був: "Азов у пеклі за наше життя у раю".
- 28 червня у Києві відбулась акція, учасники якої нагадали про полонених захисників Маріуполя – морських піхотинців.
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