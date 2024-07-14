"Азов у пеклі за наше життя у раю": У Києві на Подолі пройшла акція "Не мовчи! Полон вбиває!"

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Традиційна акція "Не мовчи! Полон вбиває!", організована родинами воїнів Маріупольського гарнізону, відбулася на Подолі у Києві.

Десятки людей вийшли на вулиці з плакатами на підтримку українських військовополонених. Одним з надписів був: "Азов у пеклі за наше життя у раю".