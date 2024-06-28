У Києві нагадали про долю полонених морпіхів – захисників Маріуполя

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Під час заходу, який провела в урядовому кварталі громадська організація "501 батальйон", його учасники нагадали про обставини потрапляння до полону, а також про жахливі умови перебування українських захисників у російських тюрмах. Згадали й тих, хто повертається з полону "на щиті".

"36-та бригада морської піхоти – це та бригада, серед хлопців якої, за статистикою, найбільше "засуджених" у Росії, серед них більше за всіх втрат у полоні, їх повернули уже "200-ми" з полону, їх менше за всіх міняють і повертають", – поділилася Віта, мати українського військовополоненого.

На акції заслухали виступи рідних полонених морпіхів, озвучили індивідуальні історії життя та полону наших оборонців. Рідні полонених оголосили свої вимоги до Координаційного штабу, Служби безпеки України, Офісу президента й Верховної Ради.

"З хлопців знущаються, їх катують, вони не мають їжі. Велика втрата ваги. У мого чоловіка гангрена обох ніг, і більшість хлопців теж мають великі проблеми зі здоров'ям, – розповіла Ірина – дружина військовополоненого, який зараз перебуває в колонії у Мордовії. – Вони на межі, і ми вже на межі. Ми чекаємо вже третій рік, що влада зверне на нас увагу, але з нами ніхто не хоче зустрічатися".

Ще одна учасниця акції, Марія, яка є сестрою військовополоненого, зауважила, що під час обмінів, на жаль, додому воїнів більше повертають закатованими, ніж живими. А майже за півтора року повернули дуже мало захисників Маріуполя. Тому учасники заходу звертаються до влади, до Офісу президента, щоб звернути увагу на це та зрушити ситуацію з мертвої точки.

"Усе, що я знаю про свого брата, – лише завдяки моїй проробленій роботі. Від самого початку я сама знайшла на російських ресурсах інформацію про те, що мій брат потрапив у полон. Через пів року почалася моя боротьба за його визволення. Оскільки його дружина, Олександра, має 4-ту стадію раку, мені довелося взяти під опіку їхніх дітей і займатися не лише визволенням брата з полону, а й реабілітацією та лікуванням його дружини. Мій брат за два роки нічого не знає про нашу долю. Я понад рік не знаю ні про стан його здоров'я, ні де він, ні що з ним. До цього я знаходила обміняних хлопців, які розповідали мені що з 2022 на 2023 рік мого брата привезли в Курськ на обмін, та вранці 11 людей з камери вивели, а його одного залишили. Вони сказали, що він тримається і дуже переймається за дружину та дітей", – зазначила ще одна учасниця заходу, Марія, брат якої перебуває в полоні.