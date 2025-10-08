У Південній Кореї зацікавлені, щоб брати участь у відновленні України, - посол Кічанг
Республіка Корея продовжує підтримувати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення і допомога залишиться незмінною, а корейський бізнес готується до післявоєнної відбудови
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Надзвичайний і Повноважний посол Пак Кічанг наголосив, що допомога триватиме й надалі — навіть після зміни уряду в Сеулі.
"Республіка Корея з самого початку повномасштабного вторгнення надає Україні допомогу, оскільки розуміє, як вона страждає від війни. Ми хочемо допомогти українцям подолати ці важкі випробування, і навіть після зміни уряду підтримка триватиме", — сказав дипломат.
Пак Кічанг також провів паралель між ситуацією України та безпековими викликами, які переживає його країна.
"Наша столиця, Сеул, розташована всього за 40 кілометрів від кордону з Північною Кореєю. Але попри небезпеку, нам вдалося пройти шлях відновлення. Ми сподіваємося, що наш досвід розвитку стане у пригоді Україні, і ми будемо зростати разом як партнери", — зазначив він.
Говорячи про перспективи відновлення, посол наголосив, що інтерес до участі у відбудові України з боку бізнесу Кореї постійно зростає.
"Багато корейських підприємств і компаній зацікавлені у тому, щоб брати участь у відновленні України. Я певен, що не лише корейські, а й компанії з усього світу об’єднаються для відбудови вашої країни", — підкреслив Пак Кічанг.
На запитання журналістів про можливість переймання українського досвіду у разі нападу Північної Кореї дипломат відповів коротко, але змістовно: "Багато чого ми могли б повчитися одне в одного".
8 жовтня Республіка Корея спільно з Програмою розвитку ООН (ПРООН) передали спеціалізовані транспортні засоби для потреб Сумської, Запорізької та Херсонської областей. Ці автомобілі призначені для підтримки вразливих груп населення у регіонах, що найбільше постраждали від війни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.16 Купівля 41.16Продаж 41.64
- EUR Купівля 47.92Продаж 48.57
- Актуальне
- Важливе