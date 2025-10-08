У Південній Кореї зацікавлені, щоб брати участь у відновленні України, - посол Кічанг

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Надзвичайний і Повноважний посол Пак Кічанг наголосив, що допомога триватиме й надалі — навіть після зміни уряду в Сеулі.

"Республіка Корея з самого початку повномасштабного вторгнення надає Україні допомогу, оскільки розуміє, як вона страждає від війни. Ми хочемо допомогти українцям подолати ці важкі випробування, і навіть після зміни уряду підтримка триватиме", — сказав дипломат.

Пак Кічанг також провів паралель між ситуацією України та безпековими викликами, які переживає його країна.

"Наша столиця, Сеул, розташована всього за 40 кілометрів від кордону з Північною Кореєю. Але попри небезпеку, нам вдалося пройти шлях відновлення. Ми сподіваємося, що наш досвід розвитку стане у пригоді Україні, і ми будемо зростати разом як партнери", — зазначив він.

Говорячи про перспективи відновлення, посол наголосив, що інтерес до участі у відбудові України з боку бізнесу Кореї постійно зростає.

"Багато корейських підприємств і компаній зацікавлені у тому, щоб брати участь у відновленні України. Я певен, що не лише корейські, а й компанії з усього світу об’єднаються для відбудови вашої країни", — підкреслив Пак Кічанг.

На запитання журналістів про можливість переймання українського досвіду у разі нападу Північної Кореї дипломат відповів коротко, але змістовно: "Багато чого ми могли б повчитися одне в одного".