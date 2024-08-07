Батьків, які відмовляються евакуюватися з дітьми з прифронтових територій, може чекати кримінальна відповідальність, - МВС
Якщо батьки відмовляються виїжджати зі своїми дітьми із прифронтових територій, поліція може скласти адміністративні матеріали щодо них, і деяких дорослих може чекати кримінальна відповідальність
Про це розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Павліченко в інтервʼю Укрінформу.
"Якщо батьки або інші дорослі відмовляються від такої евакуації, то працівники поліції змушені вживати певних правових заходів. Тут варто наголосити, що пріоритет – саме безпека дітей, а не покарання батьків. Проте інколи щодо батьків складають адмінматеріали – за невиконання ними обов’язків щодо виховання дітей", - розповіла вона.
Заступниця глави МВС пояснила, що на деяких батьків очікує кримінальна відповідальність, зокрема, коли йдеться про залишення дитини в небезпечних умовах.
"Працівники поліції, ризикуючи власним життям, виїжджають у ці регіони і здійснюють евакуацію мирного населення, насамперед дітей та людей похилого віку. Ми проводимо масштабну інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо цього, але бувають випадки, коли дорослі, також батьки з дітьми, справді відмовляються від евакуації", - додала Павліченко.
Також вона нагадала про випадок, який стався із сімʼєю 6-річної дівчинки Еліни Федоренко: вона померла у місті від серцевого нападу. Заступниця міністра припустила, що цього могло б не статися, якби родина погодилася на евакуацію.
- 5 серпня Координаційний штаб із питань проведення обов'язкової евакуації ухвалив рішення розширити перелік населених пунктів Донеччини, з яких примусово вивезуть родини з дітьми.
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