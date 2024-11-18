Без опадів і до +14 °C: прогноз погоди в Україні на 19 листопада від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, вівторок в Україні пройде без опадів.

Температура повітря триматиметься на рівні +4...+7 °C, на півдні - трохи тепліше - +7...+12 °C, в Криму до +14 °C.

Погода у столиці

У Києві 19 листопада очікується погода без опадів.

Температура повітря вдень підійметься до +7 °C, а вже наступного дня, 20 листопада, до +11 °C.

Прогноз на найближчі дні

У середу, 20 листопада, опади розпочнуться лише на заході України, проте очікується стрибок тепла до +8...+15 °C. Виняток - захід та північний схід, там пануватимуть +7...9 °C.



Синоптикиня наголошує, що ускладнення погоди в столиці очікується з 21 листопада. Очікується дощ з переходом у сніг, налипання мокрого снігу, штормовий вітер та похолодання.