Без Пушкінської, Омської та Дагестанської: у Харкові перейменували 65 вулиць, назви яких пов’язані з Росією

Про це повідомляє Харківська міська рада.

За словами міського голови Ігоря Терехова, перейменування вул. Пушкінської на вул. Григорія Сковороди є знаковим для міста.



"На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнації, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім’я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію", - зазначив Ігор Терехов.



Згідно з рішенням міської ради вул. Короленка перейменували на вул. Миколаївську, вул. Омську - на вул. Бахмутську, вул. Хабарова - на вул. Хладопромівську, вул. Псковську - на вул. Трускавецьку, а майдан Першого Травня - на майдан Іподрому.

Зокрема, вул. Волзька була перейменована на вул. Пирятинську, вул. Дагестанська - на вул. Синевирську, пров. Пермський - на пров. Луцький, вул. Пожарського - на вул. Комунальників, вул. Смоленська - на вул. Мукачівську, а пров. Ніколаєва - на пров. Олешківський.

Також вул. Ромена Роллана тепер матиме назву ім’я Леся Курбаса, пров. Адиґейський - Олега Гуцола, вул. Бородинівська - Юрія Пояркова, пров. Балашовський - Івана Лєщєнкова, вул. Кокчетавська - Сотника Костюченка, вул. Уральська - Івана Щоголєва, а пров. Чкалова - Сергія Пархоменка.

Що передувало

17 жовтня 2020 року Геннадій Труханов заявив, що міська комісія прийняла рішення повернути проспекту Небесної сотні стару назву - маршала Жукова.

7 листопада 2020 року Труханов оголосив в Одесі жалобний день у зв'язку зі смертю Жванецького.

26 серпня 2021 року "Європейська Солідарність" відстояла назву проспекту Небесної Сотні в суді.

1 травня 2022 року табличку з пам'ятника "слава російської зброї", що на Приморському бульварі в Одесі, прибрали.

19 червня 2022 року міський голова Одеси Геннадій Труханов сказав, що не підтримує перейменування вулиці названої на честь російського поета Олександра Пушкіна.

А 24 січня цьогоріч Терехов ініціював перейменування вулиці Пушкінської після останніх російських ударів по місту. Він пропонує назвати її на честь Григорія Сковороди.

25 січня депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик наголосив, що питання зміни близько 60 назв, пов'язаних із Росією, має бути вирішене якнайшвидше, особливо після обстрілу вулиці Пушкінської, де зруйновано юридичну академію.