Перейменування вулиць Харкова: міськрада розгляне зміну близько 60 назв, пов'язаних із Росією
Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик наголосив, що це питання має бути вирішене якнайшвидше, особливо після обстрілу вулиці Пушкінської, де зруйновано юридичну академію
Про це він розповів у ранковому етері Еспресо.
"Абсолютно запізніла реакція, це потрібно було зробити ще у 2014 році. Ми весь час, наша команда, наш депутатський корпус, всі патріотично налаштовані люди завжди казали про те, що не може бути в українському місті вулиці Пушкінської, станції метро "Пушкінська", яка, до речі, у нас дотепер не перейменована; Маршала Жукова - проспект за перейменування якого на Петра Григоренка ми постійно ходили до суду, відстоювали свою позицію, що у нас не може бути Маршала Жукова. Вулицю Романа Роллана і в нас ще купа у місті Харків російських топонімів", - наголосив депутат обласної ради.
За його словами, топографічна група займається цим питанням і на сесію ради винесуть близько 60 змін назв.
"Наприклад немає вулиці Львівської у Харкові, до речі, Харківська вулиця є у місті Львів є, а вулиці Львівської - немає, проте у нас є якісь російські топоніми, які зовсім не потрібні. Дуже влучна й гарна реакція Ігоря Олександровича на обстріл саме вулиці Пушкінської, коли зруйнований вищий заклад, один із корпусів юридичної академії, зруйновано там понад 4 тисячі вікон, порахували, що вибили купу приміщень в тому числі й приватні приміщення, й державної власності. Чи потрібно було чекати, щоб нас знищували для того, щоб перейменувати? Я вважаю, що треба все що пов'язано з імперією, все що пов'язано з Російською Федерацією один раз і назавжди змінити, щоб ми до них не мали жодного стосунку", - пояснив Скорик і додав, це ворог, який нас вбиває й ми повинні забути навіть про те, що колись в нас була якась спільна історія.
Що передувало
17 жовтня 2020 року Геннадій Труханов заявив, що міська комісія прийняла рішення повернути проспекту Небесної сотні стару назву - маршала Жукова.
7 листопада 2020 року Труханов оголосив в Одесі жалобний день у зв'язку зі смертю Жванецького.
26 серпня 2021 року "Європейська Солідарність" відстояла назву проспекту Небесної Сотні в суді.
1 травня 2022 року табличку з пам'ятника "слава російської зброї", що на Приморському бульварі в Одесі, прибрали.
19 червня 2022 року міський голова Одеси Геннадій Труханов сказав, що не підтримує перейменування вулиці названої на честь російського поета Олександра Пушкіна.
А 24 січня цьогоріч Терехов ініціював перейменування вулиці Пушкінської після останніх російських ударів по місту. Він пропонує назвати її на честь Григорія Сковороди.
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