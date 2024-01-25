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Ексклюзив

Перейменування вулиць Харкова: міськрада розгляне зміну близько 60 назв, пов'язаних із Росією

25 січня, 2024 четвер
08:32
Суспільство пам'ятник Пушкіну

Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик наголосив, що це питання має бути вирішене якнайшвидше, особливо після обстрілу вулиці Пушкінської, де зруйновано юридичну академію

Про це він розповів у ранковому етері Еспресо.

"Абсолютно запізніла реакція, це потрібно було зробити ще у 2014 році. Ми весь час, наша команда, наш депутатський корпус, всі патріотично налаштовані люди завжди казали про те, що не може бути в українському місті вулиці Пушкінської, станції метро "Пушкінська", яка, до речі, у нас дотепер не перейменована; Маршала Жукова - проспект за перейменування якого на Петра Григоренка ми постійно ходили до суду, відстоювали свою позицію, що у нас не може бути Маршала Жукова. Вулицю Романа Роллана і в нас ще купа у місті Харків російських топонімів", - наголосив депутат обласної ради.

За його словами, топографічна група займається цим питанням і на сесію ради винесуть близько 60 змін назв.

"Наприклад немає вулиці Львівської у Харкові, до речі, Харківська вулиця є у місті Львів є, а вулиці Львівської - немає, проте у нас є якісь російські топоніми, які зовсім не потрібні. Дуже влучна й гарна реакція Ігоря Олександровича на обстріл саме вулиці Пушкінської, коли зруйнований вищий заклад, один із корпусів юридичної академії, зруйновано там понад 4 тисячі вікон, порахували, що вибили купу приміщень в тому числі й приватні приміщення, й державної власності. Чи потрібно було чекати, щоб нас знищували для того, щоб перейменувати? Я вважаю, що треба все що пов'язано з імперією, все що пов'язано з Російською Федерацією один раз і назавжди змінити, щоб ми до них не мали жодного стосунку", - пояснив Скорик і додав, це ворог, який нас вбиває й ми повинні забути навіть про те, що колись в нас була якась спільна історія.

Що передувало

17 жовтня 2020 року Геннадій Труханов заявив, що міська комісія прийняла рішення повернути проспекту Небесної сотні стару назву - маршала Жукова.

7 листопада 2020 року Труханов оголосив в Одесі жалобний день у зв'язку зі смертю Жванецького. 

26 серпня 2021 року "Європейська Солідарність" відстояла назву проспекту Небесної Сотні в суді.

1 травня 2022 року табличку з пам'ятника "слава російської зброї", що на Приморському бульварі в Одесі, прибрали.

19 червня 2022 року міський голова Одеси Геннадій Труханов сказав, що не підтримує перейменування вулиці названої на честь російського поета Олександра Пушкіна.  

А 24 січня цьогоріч Терехов ініціював перейменування вулиці Пушкінської після останніх російських ударів по місту. Він пропонує назвати її на честь Григорія Сковороди.  

Теги:
Новини
Харків
російська армія
Війна з Росією
Харківщина
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